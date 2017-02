El proyecto Transforming apuesta por un negocio social en el Casco

Soria despidió ayer a los jóvenes representantes de los cuatro países europeos que participan junto a España en Transforming your City, un proyecto para transformar el Casco Viejo y dar nueva vida a un local cedido por el Ayuntamiento. Por el momento todavía no hay un proyecto definido, pero sí una meta: Que sea de carácter social.

Uno de los representantes sorianos, Daniel Marín, explicó que en la cita «conocimos el local donde vamos a intervenir y que va a alquilar el Ayuntamiento. Quiere hacer acciones sociales, arraigar población y que se junten los jóvenes con los mayores que viven en este barrio» para darle vitalidad.

Desde las ruinas de San Nicolás, espacio para un singular montaje, la concejala de Juventud, Inés Andrés, detalló que «durante casi tres días hemos estado todo el grupo de Soria, los 16 chicos, más los amigos invitados. Han venido dos personas de cada país que colabora en cada proyecto: Francia, Portugal, Hungría y Rumanía».

En estos días «hemos estado con distintas actividades debatiendo y hablando distintas formas de ver la ciudad, de comprenderla, de entenderla y sobre todo ha sido un gran trabajo de los chicos. Han sido ellos los que han organizado casi todo. Lo han enfocado desde un punto de vista muy participativo y muy práctico, de tal manera que los idiomas no han sido barrera».

A juicio de la concejala los jóvenes «han entendido muy bien qué es lo que ha ocurrido en el Casco Viejo durante estos años y cómo todas las personas tienen que implicarse para poder llevar adelante este proyecto» internacional.

Una de las participantes, Raquel García, trasladó la experiencia tanto soriana como anterior porque «fui a la primera reunión del proyecto en Francia así que algunos ya son viejos amigos». Con la capital como anfitriona «ha sido una agenda muy apretada y espero que muy divertida. Nosotros lo hemos disfrutado mucho. Les hemos querido transmitir un poco de nuestra cultura española, nuestra visión de la ciudad y cómo sentimos pasión por ella. Por eso es por lo que estamos en este proyecto, para hacer un cambio y transformarla».

«Las actividades han sido muy dinámicas», prosiguió García. «Hemos intentado que no fuera explicativo, sino que ellos tomaran parte. Hicimos un paseo por el barrio con una gymkana y visitamos el local». Su compañero María avanzó que este espacio «está a mitad del Casco Viejo y estamos buscando algo que sea una finalidad social, pero de momento no tenemos más ideas». El espacio cuenta aproximadamente con 300 metros cuadrados a disposición de las ideas de los jóvenes.

«El proyecto se desarrolla todo en conjunto. El local viene a raíz de la transformación del barrio entero y la finalidad es atraer gente aquí», reconoció Marín «Sobre todo hay que traer actividad porque la gente de la ciudad, a no ser que viva aquí, no suele frecuentar esta zona. Hemos detectado que es un círculo vicioso, si no hay actividad la gente no viene y si la gente no viene no hay actividad. Hay que empezar a pensar ideas y ponerlas en práctica» para lograr ese flujo y asentamiento de ciudadanos.

García avanzó que «el proyecto termina en mayo aquí con la última reunión». Mientras tanto «a principios de marzo voy a Hungría», detalló Marín, y con posterioridad «quedan viajes a Rumanía, a Portugal y a Francia de nuevo, así que todavía estamos empezando» para conocer problemas y sobre todo ideas del resto de Europa.