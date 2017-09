Las primeras heladas... de verano

Soria y heladas son dos palabras íntimamente ligadas desde hace décadas al terminar los informativos, a la hora de explicar que en un punto de la Vieja Castilla hace fresco. Lo que ya no es tan normal es que la situación ocurra incluso en verano. Durante este fin de semana al menos tres estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dejaron el mercurio bajo cero y entraron entre las diez más frías de toda España.

Las noches más fría tuvieron lugar en las madrugadas del sábado y el domingo. En Ucero, una de las localidades habituales en las tablas de pueblos más fríos, el termómetro bajó a -1,8 grados en la jornada sabatina y a -1,4 grados centígrados en la dominical, dando continuidad a un fin de semana literalmente helador.

En El Burgo de Osma, no muy lejos pero más resguardado, se marcaron -0,7 grados en la jornada del domingo, mientras que en Morón, ya a buena distancia, se alcanzaron -1,6 el sábado y -0,8 el domingo. En definitiva, datos que evidencian que una cosa es que el verano siga oficialmente vivo y otra que no haya decidido irse antes de tiempo en Soria.

Cabe recordar que la Aemet no dispone de estaciones en todos los términos municipales. No obstante resulta sencillo deducir que en puntos intermedios es bastante probable que también el rocío se convirtiese en escarcha, aunque fuese por un rato. Hay provincias que no llegarán a estas cifras ni siquiera en enero, un claro contraste con las olas de calor de mayo y junio que brindaron un verano adelantado a los sorianos.

Ayer Ucero volvió a aparecer entre las diez localidades españolas más frías con 2,6 grados, esta vez sobre cero. Una temperatura impropia de estas fechas pero que al menos evitó la tercera noche consecutiva bajo cero. Eso sí, es una de las localidades más recurrentes en el mapa del frío de la Agencia.

Las primeras heladas se suman a unas últimas jornadas bastante secas para terminar de preocupar a los amantes de la micología. Las heladas suelen cortar las floraciones y aunque en la actualidad hay una leve –aunque esperanzadora, tras el año pasado– la falta de agua y el frío pueden dar al traste con el arranque de la temporada. A pesar de ello el bosque de pino tiende a proteger en cierta medida a las especies más populares, así que la afección posiblemente haya sido escasa con estas últimas mínimas.

Y es que la falta de lluvias de la última semana seguirá durante los próximos seis días según señala la Aemet. El termómetro va a subir y despedirá oficialmente al verano con una temperatura más habitual en estas fechas, pero lo del otoño lluvioso tendrá que esperar.

Las probabilidades de lluvia apenas llegan al 30% para el viernes, siendo la previsión más repetida la de un 0% durante esta semana. La presencia de nubes no será suficiente para generar precipitaciones ni para mitigar una subida de temperaturas paulatina.

Así, para hoy se espera que las mínimas se mantengan en torno a los cinco grados en buena parte de la provincia y las máximas vuelvan a rebasar los 20 grados. De hecho mañana, el jueves, el sábado y el domingo se espera que el mercurio llegue hasta unos agradables 26 grados como tope.

En jornadas como la del jueves o el domingo se espera que el centro de la provincia no baje de los 10 grados, poniendo fin a este singular episodio de heladas veraniegas. El tiempo está algo raro o, como se dice en Soria, modorro.