El avispero del PP de Soria vuelve a agitarse y de nuevo con Almazán como centro de la polémica. La actual dirección del PP adnamantino está «perpleja» ante lo que consideran la enésima falta de respeto por parte de la dirección provincial. El motivo es que ayer los vecinos de la villa recibieron un folleto informativo bajo el anagrama del PP de Almazán del que los populares adnamantinos no tenían ningún conocimiento. Además, en el documento se exige la devolución del acta de la expresidenta del PP de Almazán, Montse Torres, cuestión con la que tampoco están deacuerdo desde la dirección local.



La Junta Local del PP de Almazán está descabezada desde la salida de Montse Torres como consecuencia del conflicto originado en la Diputación por la sustitución de Ascensión Pérez como portavoz del grupo popular. Ahora mismo el máximo representante del PP adnamantino es el secretario de la Junta Local, Ángel Cáncer, que ayer reconocía su sorpresa por la publicación del folleto bajo el anagrama del PP de Almazán «sin que nadie nos haya consultado nada».



«Nadie nos ha preguntado nada y sorprende, estamos perplejos y con la boca abierta y me gustaría hablar con Soria para recibir una explicación», comentó. Tradicionalmente, el PP de Almazán utilizaba este medio para dar a conocer a los vecinos de la Villa el trabajo que estaba realizando desde el partido. Los contenidos eran elaborados por los miembros del PP adnamantino y la edición se pagaba con el dinero de la formación. El último se publicó en el 2015. En esta ocasión, en la publicación no ha intervenido nadie de Almazán, según corrobora el secretario de la Junta Local. En el folleto figura el logo del PP de Almazán aunque al final para el contacto se dan las direcciones de redes sociales del PPde Soria, cuando el PP de Almazán tiene sus propias cuentas.



«El problema es que hablan en nombre del partido y al menos nos deberían haber dicho de qué se trataba», incidió. «Nadie nos ha llamado», insiste Cáncer. «Hay una guerra y al final quienes la van a pagar son los afiliados, es sorprendente», lamenta.



Uno de los temas más polémicos es que en el folleto se pide que Montse Torres devuelva el acta de concejala, una cuestión con la que discrepan desde la actual dirección del PP adnamantino. «La semana que viene teníamos prevista una reunión, lo que tenemos claro es que la expresidenta tomó una decisión y desde ahí vienen las controversias», explica. Para Cáncer «ella tomó una decisión y consideramos que tiene todo el derecho del mundo a mantener el acta».



El secretario del PP de Almazán asegura que no quieren más «mangoneos». «Hay unas guerras internas y está claro que la dirección del PP provincial no está ayudando». Cáncer considera que tras los sucesos vividos por la formación desde el año 2011 el PP de Almazán necesitaba «más apoyo» y que «gran parte de la culpa» de la situación de la formación «la tiene Soria».

En la misma línea se manifestó el secretario de organización del PP adnamantino, Juan Pablo Martínez. «Esta mañana (por ayer) se ha buzoneado por parte de la dirección del PP de Soria y el tema ya no tiene que ver tanto con el contenido sino que de nuevo vuelven a saltarse a la Junta Local de Almazán y a su militancia», lamentó. Martínez aseguró que ayer intentó contactar en varias ocasiones con el secretario provincial, Jesús Ángel Peregrina, para preguntarle por la publicación, pero «no me ha atendido».



«La gran mayoría de la directiva, porque no he podido hablar con todos, no tenían conocimiento y la sensación es que vuelve a pasar lo mismo que en 2011, que pasan por encima de la gente de Almazán», insiste. Martínez aseguró que hay muchos afiliados adnamantinos que «están cabreados».



Para el secretario de organización del contenido del folleto destaca la exigencia a Montse Torres para que devuelva el acta. «Muchos de la directiva de Almazán no estamos deacuerdo en que tenga que entregar el acta, a ella la votaron muchos del PP, pero también personas que nos son del partido», señala. Martínez lamenta que de nuevo la Junta Local de Almazán vea minada su autoridad por decisiones que se toman desde la dirección provincial. «La Junta Local de Almazán es un organismo autónomo, pero si no quieren que funcione lo que tienen que hacer es disolver y nombrar una gestora o convocar un congreso», concluyó.