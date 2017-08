El PP de Soria sentencia que el Virgen del Mirón «no se cierra»

«El hospital del Mirón no se cierra». Hasta en dos ocasiones repitió esta frase el procurador del PP por Soria Pedro Antonio Heras, preguntado por la polémica sobre la posible clausura de este centro. El miembro del Grupo Popular en las Cortes defendió que se trata de un bulo difundido de forma interesada por el PSOE para no perder argumentos electorales toda vez que la paralización de la segunda fase del Santa Bárbara ya no podrá usarse como crítica.

La posibilidad fue planteada por el gerente de Salud, Rafael López, quien aseveró que si el Mirón «no se necesita no se utilizara». El PSOE y numerosos agentes sociales recogieron el guante y llamaron a unirse contra el posible cierre. «Eso es una serpiente de verano», denunció ayer Heras. «Recuerdo que hace muchos años ya se daba como un hecho, se habló de ello. La realidad ha desmentido esa situación y a día de hoy la realidad desmiente esa afirmación realizada por el PSOE», señaló el procurador.

En sus palabras los socialistas han actuado «una vez más para generar alarma social y restar credibilidad e importancia a la inversión y las buenas noticias que hay en la sanidad de la provincia de Soria por parte de las inversiones de la Junta de Castilla y León. El hospital del Mirón no se cierra», algo que repitió.

No obstante, dejó la puerta abierta a una reorganización de áreas y servicios entre los dos complejos sorianos. Teniendo en cuenta que las obras en el Santa Bárbara se prolongarán al menos cuatro años, «durante este tiempo la actividad es dinámica y surgen nuevas necesidades». No obstante «si está una unidad o está otra, ahora mismo no lo puedo decir».



Heras considero «triste» el que «nadie haya dicho que el hospital del Virgen del Mirón se vaya a cerrar nada más que el Grupo Socialista. El PSOE es el único que está empeñado en eso, el mismo que ha votado en contra de los presupuestos de la Junta de Castilla y León en los que iban 30 millones de euros para el Plan de Dinamización para Soria y este dinero para el hospital Santa Bárbara». Por ello aseveró que «no se puede soplar y sorber a la vez. Los hechos desmienten la demagogia».

Una vez más incidió en que «no estoy diciendo, nadie ha dicho que el hospital Virgen del Mirón se vaya a cerrar». Además «nadie ha dicho desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León ni desde el PP que el hospital Virgen del Mirón se cierre», añadió el procurador.

Por ello invitó a los socialistas a «que dejen de generar alarma con noticias que no se corresponden con la realidad y asuman los hechos y sus actuaciones cuando han estado en los gobiernos». Asimismo en su intervención quiso replicar a las aseveraciones del PSOE con los datos del presupuesto en sanidad. «Frente a los agoreros que intentan generar alarma social respecto a la sanidad de Soria, concretamente desde el PSOE y últimamente con su secretario general (Carlos Martínez Mínguez) a la cabeza, ponemos de manifiesto estos datos que desmienten por completo la alarma social que intenta generar el PSOE».

«Para buscar una explicación a este intento de generar alarma en la población», prosiguió Heras, hay que verlo en clave electoral. «Lo que ocurre es que con la licitación de esta segunda fase del hospital Santa Bárbara, que va a ser una realidad y que estará en marcha en pocos años, el PSOE se queda sin banderín de enganche de la crítica para hacerse la campaña en las próximas elecciones».

El procurador popular afirmó que el PSOE «ya lo hizo en las pasadas respecto a este asunto, pero se le ha acabado esa bicoca, ese banderín de enganche para hacerse la campaña criticando la sanidad». Por ello afeó a los socialistas que «de cara a hablar de este tipo de cosas, de cierres, de recortes, aquí la única cosa clara, evidente, real e incontestable es que fue un Gobierno del PSOE en la nación el que hizo el recorte de los recortes. No una congelación en el sueldo de los funcionarios, sino una bajada del 5%», remató Heras.



Asimismo aprovechó para «poner de manifiesto un incremento en el presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria. Este incremento de 2016 a 2017 sube ocho millones de euros. Se pasa de 132 a 140 millones de euros».

Heras destacó que gracias a esa apuesta «ha licitado un nuevo TAC para el hospital de Soria. También van destinados a nuevo equipamiento. Esas son las cosas que tenemos que poner en valor y que son buenas noticias para nuestra provincia. Los 140 millones de euros de inversión y gasto entre otras cosas sirven también para mantener 343 consultorios locales por toda la provincia», lo que equivale a «un tercio de los consultorios locales que tiene Andalucía».

«A esto tenemos que añadir la dificultad que se tiene en una Comunidad Autónoma como Castilla y León y concretamente en una provincia como Soria, en la que la dispersión de población es tremenda. Dificulta mucho la prestación de los servicios y no sólo lo dificulta sino que también lo encarece», continuó el procurador.

Para el representante en Cortes «también tenemos que destacar los más de 700.000 euros en el centro de salud de San Pedro Manrique, que ya está en obras. Si lo enlazamos con la dificultad a la hora de prestar los servicios y con la dispersión, lo que hace es facilitar el asentamiento de población y dar servicio a los vecinos de esas localidades y de esa zona para que viven donde quieren vivir».

Por último recalcó que «otro tema esperado es la licitación de 35 millones de euros de la segunda fase del Santa Bárbara, a los que tenemos que añadir los más de 40 millones de euros ya ejecutados en la primera fase». Para Heras, esta inversión «concluirá con un hospital entero, moderno, referente, que preste la mejor calidad».