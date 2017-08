El PP pide «responsabilidades» por no llegar a la ayuda y el PSOE lamenta otro error popular

El PP reclamó ayer a Carlos Martínez que «asuma su responsabilidad» por «ser incapaz» de concurrir a una subvención en «tiempo y forma», denunciando que «el Ayuntamiento de Soria no puede concurrir a las ayudas del Gobierno del 1’5% Cultural, cuyo plazo para la presentación de los proyectos finaliza el próximo 17 de agosto, porque «al Ayuntamiento de Soria no le ha dado tiempo presentar el proyecto», según palabras de Adolfo Sainz, portavoz del PP en el Consistorio.

El edil popular valoró que «la realidad es que al haber hecho mal el concurso, al Ayuntamiento de Soria no le da tiempo concurrir ahora a las ayudas del Gobierno con cargo al 1’5% Cultural».

Sainz lamentó que Martínez «anuncie a bombo y platillo que va a arreglar la muralla, y luego no se puede presentar a las ayudas del Gobierno porque desde el Ayuntamiento se han hecho mal las cosas y ahora no se llega a tiempo».

Estas manifestaciones, sin embargo, fueron rebatidas a través de un contundente comunicado por el equipo de Gobierno municipal, precisando que «las bases del 1% Cultural no exigen un proyecto sino una memoria. Por ello, el Ayuntamiento ya adelantó que se llegaría a tiempo con todo el expediente y no era necesario acelerar la redacción del proyecto. Por ello, entendemos que se trata de un malentendido por parte de Adolfo Sainz quien no habrá consultado ni las bases de la ayuda del Gobierno ni a los técnicos municipales sobre las mismas y el grado de cumplimiento para optar a la convocatoria», estiman.

De igual modo insistieron en la idea de que «ahora mismo el único obstáculo es la titularidad del tramo y, pese a ello, el Ayuntamiento tramitará la petición siendo el Gobierno, quien convoca, quien deberá decidir conceder la misma o excluir al Ayuntamiento».

En este punto continuaron apuntando que «por otro lado, como todo sabéis, nunca se renuncia a una convocatoria de una ayuda antes de presentarse, obviamente se decide presentarse a la misma o no hacerlo y en este caso esta misma mañana el alcalde ha ratificado que la petición municipal se tramitará». La nota concluye lamentando «la confusión del Partido Popular que confunde una licitación de redacción de un proyecto con un expediente para optar a una ayuda en el que sólo se precisa una memoria».