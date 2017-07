El PP pasará de cuatro a dos diputados en las comisiones

El Grupo Popular en la Diputación reducirá a la mitad su presencia en las comisiones informativas, pasando de cuatro a dos miembros. El hecho es consecuencia del abandono de las filas del partido de los seis diputados críticos con la gestión de la presidenta del PP, entre ellos la ya ex portavoz popular, Ascensión Pérez, a quien la dirigente provincial, Marimar Angulo, quitó la Portavocía para dársela a Jesús Ángel Peregrina.



Junto a la alcaldesa de Almarza abandonaron el PP los diputados Constantino de Pablo, Jesús Elvira, Fidel Soria, Elías Alonso y Montserrat Torres, en el caso de los tres primeros, alcaldes con una dilatada trayectoria a sus espaldas.El abandono de los seis diputados ha abierto la espita en la formación azul, que en dos años ha pasado de presidir la Diputación a sentarse en la oposición y ahora a ser el grupo minoritario de esta oposición. El presidente de la corporación provincial, Luis Rey, tiene claro cuál debería ser la distribución de la representación de los grupos en las comisiones informativas y también que el número de diputados que las forman «debe ser el mismo que ahora, por operatividad». Eso, a pesar de que todos los diputados no adscritos tienen derecho a estar presentes en todas las comisiones, según normativa.



En estos momentos, las comisiones están integradas por 5 diputados del PSOE, como Gobierno provincial; 4 del PP y uno en representación de los dos corporativos no adscritos (ex de Ciudadanos, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano). Pero esta distribución se reordenará en menos de una semana, habida cuenta de que el jueves tres de agosto hay pleno.



La propuesta del PSOE es que el grupo de los no adscritos pase a tener tres diputados en comisión, y el PP se quede con dos, esto es, la mitad de los que tiene ahora, a lo que el PP se niega, según informó el presidente. Rey confirmó que en los últimos días se han sucedido numerosas reuniones sin ningún resultado, porque los populares se niegan. «El Grupo Popular mantiene que el criterio tiene que ser que se queden parecidos a como estaba, lo que desde el punto de vista de la proporcionalidad es difícil, salvo que nos vayamos a un pleno», apuntó el presidente, en referencia a la poca operatividad que tendrían las comisiones. Así y con todo, Rey indicó que «no hay posturas inflexibles por ninguna de las partes».



«No es sencillo. Hay que aplicar la proporcionalidad y el sentido común. Si no hay acuerdo, el Equipo de Gobierno el lunes llevará una propuesta a la comisión, y a quien le guste bien, y a quien no, también», zanjó el presidente, rotundo al afirmar que «lo que no se puede hacer es funcionar de manera interina mucho más tiempo, porque eso afecta también al funcionamiento de la Diputación».

De forma oficial, la postura se pondrá encima de la mesa el lunes en la Comisión de Régimen Interior y Personal.



En referencia al caso de El Burgo de Osma, donde el teniente de alcalde, hasta ahora del PP, pasará a ser no adscrito, el presidente de la Diputación manifestó que «determinados pactos no se puede pedir que se apliquen en una institución y en otras no. El sentido común es que las cosas que valen en una institución valen para el resto. Eso es también sentido común. No vale coger lo que nos gusta para una administración y en la otra hacer algo distinto». El Burgo no ha distribuido aún sus comisiones.