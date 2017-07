El PP inicia el proceso de expulsión de Pérez y se encamina hacia la ruptura

La crisis abierta –o agudizada– en el PP por la negativa de seis de los 11 diputados provinciales a entregar la portavocía a Jesús Peregrina crece por momentos. Ayer, recién conocido el acuerdo del Comité de Derechos y Garantías del PP de Castilla y León en el que se acusa a la actual portavoz, Ascensión Pérez, de una infracción «muy grave» por «desobediencia a instrucciones o directrices», sus cinco compañeros afines aseveraron que si la echan, se van con ella.

El documento del Comité acordó el 30 de junio, bajo la presidencia de la a la sazón soriana Rocío Lucas, «la apertura de expediente disciplinario a la afiliada doña Ascensión Pérez Gómez». La medida se adopta a «propuesta del 23 de junio de la Presidencia del PP de Soria de incoación de procedimiento disciplinario» por «considerar que pudiera haber cometido una infracción disciplinaria muy grave», que puede conllevar la expulsión del partido. Hasta la resolución por parte del Comité Nacional, «se propone la suspensión cautelar de militancia hasta la terminación del expediente disciplinario».

Montse Torres denunció que cuando se realizó la petición, el pasado 23 de junio, Pérez ni siquiera había recibido el burofax solicitando su renuncia al puesto. «Ascensión está sentenciada», lamentó. «Esta propuesta es anterior a esa comunicación». En sus palabras «el PP tiene dos varas de medir», por lo que reclamó que «o se retira el expediente de Ascensión Pérez o que nos lo abran a los seis diputados».

Los otros cuatro diputados aún populares cerraron filas de forma contundente. «Si a Ascensión la expulsan, a mi que me hagan expediente cuando quieran de expulsión», afirmó Fidel Soria. También Elías Alonso fue claro. «Me sigo manteniendo por ética y por moral en la misma disposición de seguir apoyando a Ascensión Pérez hasta las últimas consecuencias». Por ello reiteró que «asumiré las consecuencias que tenga este proceso personalmente».

«Si este expediente llega a su fin, que nos abran de inmediato el mismo expediente, porque creemos que habremos incumplido –según ellos– el mismo estatuto», añadió Jesús Elvira. «Que nos metan a todos en el mismo cajón, pero a lo mejor no esperamos a que nos echen, sino que nos vamos. No con gente que no me quiere no quiero estar». Constantino de Pablo reafirmó que «la medida que tomaron con Ascensión y la van a tener que tomar con todos nosotros».

Por su parte la propia Pérez confirmó que «se me ha incoado ese expediente porque según manifiestan he cometido una falta muy grave. No dudo que esté legitimado ningún comité para tomar decisiones. Pero no es menos cierto que la administración local, los diputados provinciales, son los que eligen a su portavoz», reiteró. «¿Por qué hoy sigo siendo yo la portavoz? Porque lo han elegido los diputados».

Respecto a la medida, «creo que es una injusticia hacia mi persona. Me siento indefensa, pero también muy apoyada y querida». Respecto al fondo y a la forma, «enviamos una carta pidiendo a la presidenta del partido que mantuviésemos una reunión, queríamos conocer las circunstancias y el motivo. Parece ser que no es otro que el de un cargo de confianza y ‘porque estoy legitimada a hacerlo’. Consideramos que debe haber unos argumentos mayores: Si existe la conveniencia o necesidad, si se hace urgente, si sigo teniendo la confianza».

Pérez reiteró que «nunca voy a estar de acuerdo con actitudes de personas dentro de ese partido que son un acoso y derribo total. Antes de que ese comité adoptase ninguna resolución ya se me fusiló, ya me ningunearon. Cuantas personas habrá que hayan robado y seguramente no tengan una falta tan grave como la que parece ser que he cometido yo». Concluyó reiterando que «es indefensión total».

Por su parte la presidenta del PP de Soria, Marimar Angulo, se ciñó ayer a las declaraciones efectuadas el miércoles por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Me remito totalmente a sus palabras y a la decisión que tomo el Comité Ejecutivo del PP de Soria». Ante varias preguntas de los periodistas insistió en que «me remito a las palabras del presidente ayer: ‘Lealtad, disciplina...’. Tal cual, suscribo cada una». Angulo indicó que tras el congreso provincial en el que salió reelegida «estamos a pleno rendimiento y funcionando a todo lo que nos da para trabajar por los intereses de Soria y por lo que los sorianos esperan de nosotros».