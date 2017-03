PP y Diputación dan su apoyo total a Noviercas

El incesante goteo de apoyos a la vaquería de Novuiercas sumó ayer dos nuevos colectivos, si bien ambos ya habían firmado el documento de apoyo planteado por FOES el miércoles. Así, tanto la Diputación de forma unánime y en Pleno como el PP, reunido en Junta Directiva provincial, respaldaron ayer el proyecto.

El Grupo del PP en la Diputación cuestionó ayer al Equipo de Gobierno que no hubiera convocado al Consejo de Desarrollo Económico y Social para que se pronunciara sobre el proyecto de la vaquería en Noviercas. La portavoz popular, Ascensión Pérez, se dirigió al responsable institucional, Luis Rey, a quien preguntó si «no le hubiera parecido mejor que se reuniera el Consejo donde están representados todos los agentes», de forma que el frente común en apoyo a la explotación que promueve Valle de Odieta estuviera abanderada por este órgano.

Sin dar un ‘no’ rotundo a la posibilidad que, no obstante, llegaba tarde, puesto que los agentes sociales ya mostraron a comienzos de semana su postura en un frente común encabezado por la patronal soriana, Luis Rey no ocultó su satisfacción por la respuesta social que ha tenido el proyecto.

«No sé si hubiéramos acertado o no convocando al consejo, ni si es bueno o no que el consejo se hubiera pronunciado al respecto. Es discutible. Lo que sí era bueno es que los agentes sociales se movieran de forma diferenciada a la institucional y no bajo el paraguas de la Diputación», dejó claro.

En opinión del político, «lo principal es el movimiento social extraordinariamente favorable a favor de la instalación de esa explotación. El fundamento, lo trascendental –enfatizó– es eso. Y eso está conseguido».

Por otro lado la Junta Directiva del PP de Soria mostró ayer «un apoyo de forma unánime y contundente al Alcalde de Noviercas, Pedro Millán, y al proyecto de la vaquería, que va a generar actividad económica y vida en la provincia».

«Hemos hecho un pronunciamiento claro y contundente a favor del proyecto de la vaquería de Noviercas, algo que el alcalde conoce muy bien, porque a lo largo de estos meses han sido muchas las conversaciones sobre este proyecto», destacó la presidenta ‘popular’ Mar Angulo, quien reconoció «el papel del alcalde de Noviercas, y al trabajo que está desarrollando por sacar adelante este proyecto».

Angulo señaló que «la vaquería va a generar una actividad económica importante, no sólo para Noviercas y para la comarca del Moncayo, sino para toda la provincia de Soria» y ha subrayado «los más de 250 empleos directos, a los que hay que sumar todo el empleo indirecto que se va a crear». La presidenta del PP de Soria defendió el proyecto para luchar contra la despoblación «porque estamos hablando de garantizar el mantenimiento de población en el medio rural con un proyecto que es una actividad empresarial perdurable en el tiempo porque no es sencilla su deslocalización».

«Se habla mucho de luchar contra la despoblación, pero es con proyectos concretos como este y generando empleo como se lucha contra la despoblación», apuntó Angulo, quien defendió que «la gente se queda a vivir donde hay empleo y donde hay oportunidades» por lo que el proyecto es necesario.