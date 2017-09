El PP denuncia ahora una deuda de la capital que ya se pagó hace 3 años

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Adolfo Sainz, compareció ayer para repasar los asuntos abordados en la comisión de Hacienda del pasado lunes. Entre ellos, el líder popular destacó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en la que se condena al Ayuntamiento al reintegro a la Junta de 438.000 euros procedentes la subvención del ARI concedido en 2004. Minutos después, desde el equipo de Gobierno se aclaró que el Ayuntamiento no tiene que pagar nada porque el Gobierno regional ya obtuvo esos fondos hace tres años a través de los tributos. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, lamentó la actitud del PP y aseguró que los populares conocían los pormenores de la sentencia desde el pasado lunes.



«Hay una sentencia desfavorable para el Ayuntamiento que nos obliga a devolver 438.000 euros, que es una pasta», aseguró ayer Sainz que añadió «es una subvención que se nos dio en el año 2004 para el tema del ARI, en el Casco Viejo, no se gastó el dinero y hay que devolverlo». Desde el PP lamentaron la noticia y también criticaron que el alcalde no haya ofrecido información de esta sentencia en alguna de sus comparecencias públicas. Sainz indicó que el ARIse concedió en 2004, bajo mandato de la popular Encarna Redondo, pero responsabilizó al equipo de Gobierno socialista, que entró a partir del 2007, de no utilizar los fondos, cuestión que ha derivado en esta devolución.



Apenas unos minutos después, desde el equipo de Gobierno se remitió una pequeña nota informando de los pormenores de la sentencia. «El Ayuntamiento no tendrá que devolver 438.024,94 euros a la Junta ya que esa cantidad fue compensada hace tres años por la institución autonómica a través de los tributos y, por lo tanto, el abono ya se realizó», indicaron. «Ahora lo que se ha conocido es el fallo del TSJ sobre el recurso», insistieron.



Desde el Ayuntamiento explicaron que se recurrió ya que «se consideró que existían argumentos para reclamar el ingreso de esta parte de la ayuda por las diferentes interpretación de las bases de las ayudas, que distinguían entre vivienda y urbanización, así como por el retraso del Perich, que no dependía en exclusiva de tramitación municipal». Estas mismas fuentes incidieron en que «la cantidad, de 438.024 euros, supone una pequeña parte de los 8,5 millones de euros que se invirtieron en el Casco Histórico de la mano del convenio del ARI, de 2004, con la participación de Junta, Gobierno y Ayuntamiento de Soria».



Fuentes municipales insistieron en que «esta parte que se tuvo que devolver del total corresponde a dos edificios en los que no se pudo invertir según estaba previsto inicialmente al estar pendiente su catalogación de la necesaria aprobación Perich, que , como es conocido, se dilató en el tiempo. El Ayuntamiento alegó en su recurso, sin embargo, que aunque no se actuó en los edificios sí se ejecutó la urbanización». Por último, desde el Ayuntamiento apuntaron que «la devolución se realizó sin intereses por propia indicación de la Junta al considerar que la demora en la aprobación del Perich se debió al largo proceso administrativo, muy complejo, con multitud de informes, asumiendo la responsabilidad compartida en el procedimiento de la propia Junta y del Consistorio, al depender todo el expediente de ambas instituciones».



El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, aseguró ayer que el PP solicitó la sentencia el pasado lunes y que el interventor municipal dio cuenta de todos los pormenores de las mismas. «Se explicó que es lo que se había hecho», subrayó. El edil indicó que la devolución se debe a unas discrepancias en la interpretación de las bases como ocurre con los 400.000 euros que la Junta solicita a la Diputación por el Plan de Empleo o como ocurrió con el millón de euros ganado por el Ayuntamiento tras un contencioso con Hacienda. «El interventor lo explicó, igual no se enteraron, pero lo que pido es más trabajo y que se lean las sentencias», concluyó.



Además de esta sentencia, desde el PP también se dio información sobre otras dos resoluciones del TSJ que en este caso son favorables al Ayuntamiento. Una de ellas hace referencia a una reclamación de 34.661 euros de una vecina que se cayó en la calle Laguna Negra que ganó en primera instancia y ahora el TSJ da la razón al Ayuntamiento. La segunda afecta a la Oficina de Consumo que no tendrá que devolver 6.662 euros que le reclamaban desde el Gobierno regional.