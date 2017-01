Posada reclama una lista «integradora y de futuro»

Alto y claro y con el mismo mensaje que ya lanzó en mayo de 2012 antes del último Congreso Provincial. El diputado Jesús Posada no esconde que hay división en el PP de Soria y clama por una lista «integradora y de futuro» que sirva para cerrar definitivamente la fractura interna que hay en la formación desde diciembre del 2008.



Posada señaló que no estuvo presente en la presentación del proyecto alternativo que lidera el exsecretario general del partido, Antonio Pardo, pero admite que dispone de información sobre lo sucedido. En este sentido y «sin entrar a valorar» las opiniones de ambos bandos Posada insistió «en aquello que dije en el 2012». «Creo que en el PP de Soria hay división y debemos buscar algo que nos una, algo que nos represente a todos», manifiesta.



El expresidente del Congreso y actual presidente de la comisión Constitucional del Congreso considera que «seguir con la división» no conducirá a nada bueno a su formación por lo que insiste en crear «una lista» que «integre» y que «tenga futuro». Posada no esconde que actualmente en el partido «hay una situación que hay que cambiar». «El cambio debe ir en la línea de la integración, el resultado debe ser que haya un grupo más amplio, más allá de quién lidere ese grupo, pero si se mantiene el enfrentamiento…», señala.



Posada cree que la presentación el domingo de un proyecto de renovación para el PP de Soria con la presencia de 200 afiliados es una «evidencia» de la situación interna del partido. No obstante, el diputado asegura que pese al evidente conflicto existente dentro de la formación «no hay importantes diferencias políticas». «Las diferencias no son lo suficientemente profundas como para que no se puedan aunar voluntades», afirma el veterano político que añadió «yo no veo diferencias políticas, pero sí diferencias personales». Teniendo en cuenta estas circunstancias, Posada aseguró que es «factible» que puedan superarse las diferencias antes del próximo Congreso provincial.



En cuanto al papel que puede desempeñar el propio Posada en la resolución de la crisis interna, el diputado explicó que «yo me considero una persona con una historia y una trayectoria, tengo relación con mucha gente y no creo que nadie pueda tener diferencias conmigo, pero considero que el tiempo es de los que vienen». El diputado del PP concluyó recordando el poco beneficio que estas situaciones suponen para el partido y abogó una vez más por no insistir en la confrontación.