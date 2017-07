Plantean recuperar al socorrista en Playa Pita

El Ayuntamiento y la Mancomunidad de los 150 Pueblos se plantean retomar el servicio de socorrista en la Playa Pita. Según confirmó la concejala de Seguridad Ciudadana a través de fuentes municipales, por el momento no hay nada decidido y ambas partes deben sentarse a debatirlo, pero existe la intención institucional de volver a contar con este servicio público.

Según corroboraron desde el Consistorio sí ha habido conversaciones entre Mancomunidad y Ayuntamiento y la intención municipal siempre ha sido la de retomar el servicio pero hace falta plantearlo en la mesa, con el proyecto detallado, y debatirlo para su aprobación. Por el momento la citada Comisión Mixta no tiene fecha.

Por su parte el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, Rubén Lafuente, confirmó que ha habido conversaciones previas en este sentido pero todavía hay que plantear el tema en otras instancias. Por el momento «tengo que reunirme con la Comisión Permanente» en una cita que se celebra una vez al mes, antes de llegar a la Comisión Mixta en la que se planteará la recuperación.

No obstante «hablé con Lourdes (Andrés) y es un tema que hay que estudiar». La intención es «mirar los pros y los contras», pero al menos «volver a hablar de ello» tras casi cuatro años sin servicio de primeros auxilios en este enclave.

No obstante Lafuente advirtió que, de recuperarse el acuerdo para contar con un socorrista, «para este año no sé si sería posible» tenerlo en marcha «por las fechas en las que estamos». En el mejor de los casos tiene que reunirse la Comisión Mixta, encontrar el consenso, «ver quién lo puede prestar, pedir ofertas, adjudicarlo...». En definitiva, una larga serie de trámites que pueden consumir buena parte de «los dos meses en los que se concentra» la afluencia.

Otra de las cuestiones que aún están sobre la mesa es la de cómo se financiaría el servicio. Hasta su desaparición en 2012 tanto Ayuntamiento como Mancomunidad pagaban a parte iguales un importe que superaba los 20.000 euros para cubrir la franja horaria de baño y tanto el puesto de socorrista como la prestación de primeros auxilios. De hecho cortes, picaduras y cuestiones similares concentraban la mayor parte de las atenciones.

Ahora se retoma la posibilidad, ya planteada en años anteriores, de cobrar una pequeña cantidad al acceder para pagar el servicio. «Se ha planteado pedir una entrada para poder recuperarlo, pero de momento no hay nada. Lo que haremos será sentarnos y hablarlo».

Sea como fuere la decisión puede marcar una diferencia para los miles de sorianos y turistas que se acercan cada año a este espacio lúdico. Lafuente apuntó que no tiene cifras exactas de cuántas personas hacen uso de esta playa de agua dulce cada año, pero valoró que por ejemplo en e camping cercano pueden registrarse 1.500 turistas. Sumado al predicamento de la Playa Pita entre los sorianos, es fácil hacerse una idea de su alta afluencia en julio y agosto.

La Playa Pita es una de las principales zonas recreativas de la provincia. Cuenta con restaurante, alquiler de hidropedales, más de 70 merenderos y diversas fuentes, así como una amplia zona de aparcamiento que en los meses de verano suele registrar una alta afluencia de vehículos. Se enmarca dentro de los terrenos de Pinar Grande y como el resto de este bosque es titularidad compartida tanto por el Ayuntamiento de Soria como de la Mancomunidad de los 150 Pueblos. Junto con Herreros conforma la oferta de grandes playas.

La Playa Pita contó con socorrista desde 1978 hasta 2012, esto es, durante 35 veranos. Sin embargo para el ejercicio 2013 la falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta hizo que no saliese adelante la prórroga del mismo. La venía prestando Cruz Roja gracias a las aportaciones económicas de ambas partes, si bien la inexistencia de una obligatoriedad legal hizo que durante los últimos cuatro veranos no se haya ofertado.

Para la prestación del servicio de socorrismo y primeros auxilios las últimas cuantías aportadas eran de 22.400 euros, sufragados a medias por ambas instituciones. No obstante en mayo de 2013 llegó el momento de renovar el contrato y en la Comisión Mixta no se produjo el acuerdo necesario.

Este organismo sólo adopta decisiones cuando se producen por unanimidad y desde la Mancomunidad se optó por renunciar al servicio por cuestiones económicas. En los casos en los que no se aprueban las cuestiones se mantiene la situación previa, y como el contrato con Cruz Roja había caducado, lo que se debatía era uno nuevo que nunca salió adelante. Incluso desde Cruz Roja se planteó una rebaja en el precio del servicio, pero no se logró unificar la postura de ambos titulares del espacio. El Ayuntamiento enfatizó sobre todo la conveniencia de contar con un puesto de primeros auxilios al ser lo más demandado, pero no fue posible su contratación.

Ahora, tras cuatro veranos sin socorrista, la cuestión se ha reactivado y ambas partes muestran su buena predisposición al menos para debatirlo. La Playa Pita, como venía ocurriendo desde finales de los años 70, podría contar con servicio de socorrista.

En los últimos años, las zonas declaradas como aptas para el baño en la provincia de Soria se han ubicado en cuatro puntos. Concretamente se trata de Vinuesa, Peña Gamella, la Playa Pita y San Esteban , todas ellas en la cuenca del Duero y en su mayoría vinculadas al embalse de la Cuerda del Pozo, el mayor existente en la provincia.