Plante de los sindicatos a Instituciones Penitenciarias

No hay nada que celebrar». En estos términos se expresaban ayer los secretarios regionales de AGE FSP-UGT, Ovidio Martínez, y el de prisiones de Acaip, José Antonio Cartón, sobre la celebración el lunes de la festividad de la patrona de Instituciones Penitenciarias (IP) en el paseo del Mirón. Ovidio y Cartón no ahorraron críticas contra la gestión de IP, y ambos consideran que la nueva prisión de Soria no se abrirá a corto plazo. Martínez elevó a 300 personas la cifra de funcionarios necesaria para procederse a la apertura total de la cárcel soriana, menos, claro está, si se hace por módulos, como pretende y ya hizo en Pamplona IP.



De esta forma, el director del centro, Segundo Pascual, y la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, celebrarán un acto ‘en familia’ ante las protestas sindicales. Pérdida salarial, proceso de privatización en IP, tasa de siniestralidad laboral o falta de personal, entre otras cuestiones, son algunas de las reivindaciones que llevan a los sindicatos de prisiones a llevar a cabo esta medida.

El responsable de UGT se refirió al sangrante caso de la cárcel de Soria, «un centro que lleva mucho tiempo terminado y que hemos denunciado repetidas veces el ridículo que se está haciendo. Está cerrado, el mantenimiento cuesta mucho dinero, no se abre... es penoso», apostilló Ovidio Martínez.

«De momento, lo último que sabemos es que no se va a abrir», continuó. «La oferta de empleo público hace imposible que se pueda dotar al nuevo centro penitenciario de gente suficiente para su apertura; en relación con la nueva oferta en marcha no va a ser posible».



Más todavía, Martínez augura que «esre centro, de momento, no se va a abrir a corto plazo». «No hay nada que celebrar; la gestión de Instituciones Penitenciarias es caótica, falta mucho personal, como es el caso de Soria, y la gestión es muy mala, por no hablar de edificios que se están pudriendo y otros están completamente infravalorados, mientras a la administración parece que no le da vergüenza». «Hemos denunciado la lamentable gestión por varias vías sin resultado», finalizó.

Más parco en palabras fue el secretario regional de prisiones de Acaip, quien al igual que Martínez tiene clara una cosa: «Para nosotros ese día es uno más porque no hay nada que celebrar». De igual forma, en referencia al nuevo centro penitenciario soriano del barrio de Las Casas afirmó que «ni está ni se le espera» e ironizó: «Cuando tengamos una fiesta, nos pondremos en contacto con vosotros».



Los sindicatos se quejan también específicamente de la pérdida salarial del 5% al 7% y de poder adquisitivo, los descuentos en IT y la existencia de «una grave discriminación retributiva» con otros colectivos del Ministerio Interior; los recortes en el presupuesto destinado a Acción Social y Formación. También, «la pasividad de los responsables de la Institución en la defensa de la dignidad, la imagen y la profesionalidad de todo el colectivo penitenciario así como la persecución que sufre el personal penitenciario por parte de la Inspección Penitenciaria».

Por último, hay acusaciones de «incapacidad de nuestro secretario general de Instituciones Penitenciarias para resolver los problemas de la Institución, y la falta de respuesta del ministro del Interior.