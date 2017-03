El plan urbanístico de La Barriada ya está rematado

La ordenación urbanistica detallada de La Barriada está prácticamente concluida a falta de las preceptivas aprobaciones institucionales. La Comisión de Urbanismo celebrada ayer presentó los resultados de un largo trabajo participativo que, a tenor de las reacciones, ha dejado a todas las partes satisfechas.

El concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, indicó que «hace 10 días se celebró una reunión de trabajo» en la que se dejó «prácticamente cerrado el documento final». También se planteo la conveniencia de una visita, realizada recientemente, para comprobar in situ los últimos flecos. La comitiva estuvo por el barrio «la semana pasada y prácticamente se puede dar por cerrado el documento». Ahora deberá pasar por una nueva reunión y por la Junta de Gobierno y recibir el visto bueno de la Junta.

Entre las medidas que se recogen y que no obligan a revertir a lo ya realizado se cuenta el fijar la altura máxima en 2,5 metros; mantener la composición original de las fachadas, con sus mismos huecos; que la carpintería sea del verde original; que las puertas de los garajes sean blancas; que se utilice teja curva roja envejecida; que la pendiente máxima de los tejados no rebase el 40%; que las rayas no superen los 180 centímetros de altura; o que se planten árboles de hoja caduca «para no obstruir el soleamiento de los colindantes».

Se trata de un trabajo «lo más detallado posible» que a lo largo de esta semana o de la siguiente pasará por una última reunión con el grupo de trabajo antes de pasar a la Sectorial de Urbanismo y por Junta de Gobierno.

Por su parte el concejal ‘popular’ y arquitecto Javier Martín, mostró su satisfacción por un trabajo en el que «toda la ciudad ha estado representada». El edil aseveró que el plan «era necesario» porque «no se puede dejar que La Barriada pierda su esencia». A pesar de que en muchas construcciones se han realizado reformas y de que estas se pueden mantener si son anteriores a la aprobación del documento, «de las 302 viviendas hay muy pocas que no se integren con su entorno».

Martín destacó la necesidad «de que los técnicos cuentes con herramientas» a la hora de conceder licencias «y el Grupo Popular ha participado activamente. Desde el primer momento ha sido un plan importante para la ciudad y especialmente para los vecinos» tanto actuales como futuros».