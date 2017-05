Peregrina acusa a Pardo de haber salido del partido «en diferido»

Jesús Ángel Peregrina, secretario provincial del PP y último cabeza de cartel de esta formación para la Diputación de Soria, responsabilizó a la Antonio Pardo de ser el verdadero responsable «de la pérdida de confianza de los ciudadanos» que desembocó «fruto de su gestión de años» en una sangría de votos que obligó al relevo del PP al frente del organismo provincial, algo que a juicio de Peregrina ha intentado enmascarar, buscando culpables alternativos «como si yo fuera el culpable de haber perdido la Diputación», respondiendo así a las opiniones de Pardo en entrevista reciente concedida a este periódico.

Las reiteradas manifestaciones de Pardo en este sentido «son ataques tan feroces» que «no me hieren a mí o a la presidenta del partido, pero sí hacen un gran daño al partido», valoró. Mucho más cuando «su salida del PP fue en diferido, dejando la secretaría del partido pero no la presidencia de la Diputación».

Peregrina aseguró que el líder de la corriente crítica abandonó las labores internas del partido, más abnegadas y necesitadas de esfuerzo, para realizar giras y turnés «por las Fallas y la Feria de Abril, vendiendo turismo y gastronomía, algo que no se hizo en el momento más oportuno», advirtiendo además su total desentendimiento «a las puertas de unas elecciones muy importantes».

Esta ejecutoria «que divide de modo radical» está, siempre según Peregrina, cimentada «en un discurso personalista basado en el yo, mi, me, conmigo», que vertebra un argumentario «populista» que «está más cerca de Podemos que del Partido Popular».

Asimismo, afeó el comportamiento de Pardo, a quien quiso recordar la responsabilidad que ostentó «durante 20 años», tiempo en el que «no cambió nada de lo que hoy dice que hay que cambiar». Con similar tono acerado recordó también que «a él no le voto nadie para presidente de la Diputación y que eligió a dedo a sus diputados». Por último precisó que «aunque no se han recuperado pueblos como Almazán o Ágreda» los resultados obtenidos por el PP han servido para sostener holgadamente al presidente Herrera «al no haberse perdido ningún procurador» y al lograr buenos marcadores en dos ‘generales’ especialmente comprometidas