Pardo tiende la mano y abre la puerta a una lista de consenso

Como viene siendo habitual, el líder del sector crítico, Antonio Pardo, escogió la puerta de la sede del PP de Soria para informar de que oficialmente optará a la presidencia del partido. El exsecretario general se presenta «con la mano tendida» a todos los afiliados «e incluso a la actual dirección». Pardo ni siquiera descartó la posibilidad, hoy impensable, de que hubiera una lista de consenso aunque advierte que «lo más importante son las ideas, las propuestas para decidir qué PP queremos en el siglo XXI».



A pesar de las buenas intenciones, Pardo expresó que los afiliados deberán elegir entre el proyecto de un PP «resignado», que vence en las elecciones autonómicas y nacionales, o «un PP fuerte para poder trasladar las reivindicaciones de Soria». En este sentido, desveló que el colectivo está trabajando en un proyecto de provincia que se presentará en los próximos días.



Reconoce el candidato del sector crítico que hay afiliados los que se les puede «haber pasado por la cabeza» una candidatura única sin Pardo y sin la actual presidenta, Marimar Angulo. «Todo puede ser», comentó. «Creemos que las cosas no van bien y lo fácil era estar con los brazos cruzados», apuntó incidiendo en que «estamos abiertos a propuestas y soluciones, lo importante es el proyecto y la idea de futuro, no las personas».



Pardo señala que asume el reto de optar a la presidencia del partido «con ilusión» y que se siente «arropado» por «personas de mucha significación en el PP de Soria». El líder del sector crítico aboga por dar a conocer su proyecto entre los afiliados y puso especial énfasis en «aglutinar sensibilidades» en el mundo rural y entre la población más joven. «No vamos en contra de nadie, de esto no tienen que salir guerras ni peleas internas, sino ideas y propuestas», indicó asegurando que «si dentro de estos proyectos se pueden encontrar consensos para mejorar el PP, ahí estaremos».

En opinión de los críticos, lo que ha hecho mal el PP estos años es «separarse de la sociedad» y aprovechó para tildar de «anacrónico» que desde la dirección se haya impedido que presentara su candidatura en la sala de prensa de la sede. «A lo mejor todos tenemos que entonar el mea culpa, pero lo que hemos hecho mal es apartarnos de la sociedad», sostuvo. Pardo considera que el PP «debe jugar un papel importante porque sino otro ocupará nuestro espacio político como así está sucediendo, y de ahí viene el apagón que tiene el PP».



Aunque admitió que hay «fisuras» en el seno interno y «cosas inexplicables» reiteró que el grupo que lidera arranca «con la mano tendida para debatir de lo que nos interesa, Soria y sus ciudadanos». Por ello, descartó «hurgar» en la fractura interna de la formación. «Vamos a mirar hacia delante, con nuestro proyecto y luego que decidan los afiliados», subraya. Cuestionado por si el sistema del congreso reduce sus posibilidades de triunfo, Pardo aseguró que siguen viendo probabilidades de ganar y recurrió al refranero popular. «Hasta el rabo todo es toro», sentenció.



Con la intención de cerrar heridas, el líder de los críticos animó a centrarse en «lo más importante» que es fortalecer el partido con vistas a las elecciones del 2019. «La única forma es cicatrizando y si eso pasa por la desaparición de personas, que desaparezcan, pero que no desaparezcan ideas», admite. No obstante, señaló que «lo que molesta» son «las personas que tratan de que sigan supurando las heridas». En este contexto, metió al procurador popular y miembro de a dirección Pedro Heras que en la víspera había criticado a aquellos «que se bajaron del barco cuando más falta hacían». «Es un buen amigo mío, pero no ha ganado una elección en su vida», espetó Pardo asegurando que ese tipo de declaraciones «es un forma de abrir heridas».



Pardo comentó que nadie del partido a nivel regional se había puesto en contacto son los críticos y que tampoco se iba a reclamar específicamente su apoyo ya que «esto está dirigido a los afiliados de la provincia». Por último, señaló que ayer acudió a la sede para recoger la documentación del congreso y que la previsión es que no se formalice su candidatura hasta el último día del plazo establecido, el 20 de abril.