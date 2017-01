Pardo sopesa ser candidato en el congreso provincial

Antonio Pardo ha vuelto. El que fuera secretario provincial del PP, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de El Burgo de Osma anunció ayer su intención de dedicar más tiempo a la política. Incluso no descartó presentarse al congreso provincial que se celebrará aproximadamente en junio.

Desde el anuncio de su marcha en enero de 2015 y su ausencia efectiva de las instituciones en junio de ese mismo año Pardo se había mantenido fuera de foco. Ayer, al hilo de la presentación de una enmienda a los estatutos del partido, reapareció dejando novedades sencillas de leer entre líneas tras la fractura sufrida por el PP y el distanciamiento con su presidenta, María del Mar Angulo.

Cabe recordar que Antonio Pardo fue uno de los ‘hombres fuertes’ si no el que más del equipo de Angulo cuando la ahora senadora presentó su candidatura a presidir el PP de Soria, hasta el punto de que el burgense fue nombrado secretario provincial. No obstante, tras surgir una corriente crítica, se fue produciendo un distanciamiento entre los miembros de la cúpula que incluso llevó a mediar al presidente regional, Juan Vicente Herrera.

No obstante, Pardo anunció a cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas que dejaba la política en activo. De forma explícita nunca se reconoció la brecha abierta o su peso en la retirada -ahora parece temporal- del entonces presidente de la Diputación, si bien los mensajes implícitos fueron abundantes en el seno del partido.

La renuncia a la secretaría del PP fue inmediata tras conocerse su retirada el 9 de enero de 2015. No obstante mantuvo la presidencia de la Diputación y la Alcaldía del Burgo hasta el relevo tras los comicios. La brecha del PP se reabrió.

Tras presentar la enmienda ante los medios ayer y ante la pregunta de si se planteaba acudir al congreso provincial, Pardo aseveró que «yo lo he dicho y me gustaría recalcarlo bien. Mi situación en la política en estos momentos va a ser de incrementar un poquito más mi actividad. Pero todo lo que me dé pie mi tiempo libre».

Ante la insistencia de los medios declaró que «no tengo nada decidido a ese respecto», por lo que no descartó al menos de inicio que se pudiese presentar y de hecho reconoció que estaba pensándolo. «Lo digo con toda seguridad y rotundidad. Lo que tengo claro es lo que he manifestado anteriormente. Voy a activar un poco más mi presencia en la vida política de mi partido en la provincia de Soria y de manera regional, por qué no, pero basado en lo que pueda utilizar mi tiempo libre. Tengo que estar trabajando».

No obstante aclaró que «mi tiempo libre es el de después de mi trabajo, de mi vida profesional. Mi vida profesional no la voy a abandonar para nada, voy a seguir con ella. Pero el tiempo libre que tenemos todas las personas cada uno lo dedicamos a lo que queremos».

«Yo tengo mi vida organizada, tengo un tiempo libre determinado, y todo lo que pueda hacer con él evidentemente lo voy a echar al trabajo de apoyar un poquito más las iniciativas que surjan en el PP de Soria», aseveró sin terminar de despejar su futuro acerca de cómo iba a plasmar esa mayor dedicación. No obstante, según ha podido saber este medio, en el equipo de Pardo se encuentran el exconcejal del Ayuntamiento de Soria Óscar Abellón y el exalcalde de Berlanga de Duero y exdiputado provincial Álvaro López Molina.

A pesar de que Pardo mantuvo la cautela en todo momento, la propia celebración de la rueda de prensa dejó entrever falta de sintonía con la actual cúpula del PP soriano. La cita se realizó a las puertas de la sede del partido, en plena calle y a cuatro grados bajo cero. «Yo he pedido la sala de prensa del PP, de mi partido, para poder celebrar esta rueda de prensa y no he sido autorizado. Por tanto, eso es lo que puedo decir. Yo no voy a sacar tampoco ninguna conclusión ni tampoco voy a violentar nada por esta situación», sentenció.

En sus palabras, «respeto las decisiones que puedan tomar quienes dirigen el partido en estos momentos. Lo que sí quiero recordar es que hace cuatro años y medio Antonio Pardo también presentó una enmienda al anterior congreso nacional del partido y esa enmienda era la primera en la que se empezaba a hablar de despoblación. Y esa enmienda fue presentada en la sede del PP con total normalidad, sin ningún tipo de problema de comunicación», dejó caer.

«En este caso no ha sido autorizado. Yo no voy a hacer más valoraciones. Tampoco voy a hacer nada extraño por esta situación. Normalidad, soy un afiliado de base, soy un compromisario elegido por afiliados del PP y evidentemente lo hago a la puerta de la sede de mi partido», reiteró.

También se le preguntó si se sentía «dolido» por no haber tenido cabida en la sede. «Bueno, pero eso se lleva dentro», respondió. «Yo tampoco voy a exteriorizar otro tipo de cuestiones porque creo que no conduce a nada.». A pesar de que «yo no hablo de tensión interna», el compromisario recordó que «esta sede la he inaugurado yo además de otras personas. Pero bueno, lo más importante de todo eso es la enmienda que se presenta y pido que la gente reflexione sobre lo que pedimos. Pedimos no que se quiten unos para ponerse otros. Pedimos que todos los afiliados del partido puedan decidir con su voto individual quiénes son los dirigentes de esa organización».

Precisamente el motivo ‘oficial’ de la rueda de prensa, primera de Pardo en año y medio, era «presentar y explicar cuál es la enmienda que ya he presentado al Congreso Nacional del PP en Madrid, que se va a celebraren el mes de febrero como un compromisario más, como un afiliado más de base que es lo que soy y pretendo ser en este momento», recordó.

La enmienda se basa en «aplicar la base de ‘un afiliado, un voto’. La enmienda pide la rectificación o modificación de algunos artículos y de algunos parámetros del artículo 33 y 35 de esa ponencia de estatutos, pero sobre todo va dirigida a pedir mayor participación de los afiliados, sobre todo en la elección de sus cargos directivos a nivel regional y provincial», resumió.

El documento se presenta «sin ponerlo con tono obligatorio» porque «incluyo una cuestión muy importante a tener en cuenta que es que lo pueda proponer y decidir la junta directiva. Quiere decirse que si la junta directiva regional cuando se convoque el congreso regional del partido pueda decidir -porque lo dicen los estatutos del partido con las enmiendas que he planteado- que el congreso se celebre con ‘un afiliado, un voto’, pues que lo puedan decidir en la junta directiva. En la soriana exactamente igual», siempre y cuando se admitiese esta propuesta y la actual cúpula diese luz verde.



Para Pardo «esa es la mejor forma de que esos casi 1.000 afiliados que pueda haber en la provincia de Soria que cada uno pueda decidir los que cree que son los dirigentes más adecuados, más convenientes para dirigir un partido político que tiene mucho que decir para la sociedad, mucho que trabajar».

Asimismo reseñó que cuenta con cierto respaldo, al menos en el tema de la enmienda a los estatutos. «Ese es el margen de maniobra que he tenido de cara a ese congreso. Me tocará defenderlo cuando me lo pidan en el congreso de los días 10,11 y 12 de febrero. Creo que en este caso estas enmiendas de esta ponencia se van a dilucidar en la tarde del viernes día 10. En mi condición de compromisario elegido por los afiliados de El Burgo de Osma, a los que también informé de esta situación y cuento con el aval total de esos afiliados que así me votaron, he pretendido que se conozca también a nivel de la provincia de Soria».

Sin salir de la clave provincial deseó que «se haga de esa forma porque aquí nos conocemos todos. Yo no pongo peros al sistema nacional, porque somos muchísimos afiliados, pero en el ámbito regional y sobre todo de las provincias qué mejor cosa que el que cada uno libremente con su voto decida quién son los auténticos dirigentes del partido. Eso vale para mejorar mucho más la actividad de la política y acercarla mucho más a los ciudadanos».

Por último mostró su deseo de que el congreso nacional traiga vientos de cambio. «Lo demanda todo el mundo. Después de las cosas que se han vivido en los últimos años exige que las organizaciones políticas -por lo menos la mía, la que represento y la que seguiré representando como es el PP, esté donde esté- cambien muchísimas cosas, se abran las ventanas, entre aire fresco».

El PP de Soria reaccionó a las palabras de Antonio Pardo sobre el hecho de que no se le hubiese dejado la sala de prensa y hubiese tenido que anunciar su enmienda en la calle. «Como se ha hecho siempre, el PP comunicará las enmiendas presentadas que finalmente han sido admitidas por la dirección nacional del PP. Por tanto, la actuación y el proceder del PP ha sido exactamente igual para los 320 compromisarios del PP de Castilla y León».

Asimismo «se informará cuando proceda de las enmiendas admitidas por la dirección. En este sentido, a Antonio Pardo, como al resto de compromisarios, se le ha puesto a su disposición tanto el gabinete de prensa del PP de Soria como el gabinete de prensa del PP de Castilla y León, para trasladar a los medios de comunicación las enmiendas que sean admitidas por la Dirección Nacional a las Ponencias que se van a debatir en el 18 congreso nacional del PP». También se recordó que hace cuatro años y medio Pardo presentó la enmienda dentro, pero el día anterior al congreso.