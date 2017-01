Pardo recluta apoyos para formar un nuevo equipo que tome el control del PP

El sector crítico del PP de Soria resucita de la mano de Antonio Pardo. El que fuera alcalde de El Burgo, presidente de la Diputación y mano derecha de la presidenta del partido en la provincia es el principal ‘valor’ de un movimiento que el domingo presentará a los afiliados del partido las líneas de lo que pretenden sea un proyecto renovador que devuelva la ilusión a los miembros del PP en la provincia.



Pardo ya dio el primer paso el miercoles 18 al anunciar la presentación de una enmienda que se presentará al Congreso Nacional del partido que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de febrero. La propuesta gira en torno a la máxima ‘un afiliado, un voto’ con el objetivo de fomentar la participación de los afiliados en la toma de decisiones internas del partido. La presentación se realizó a las puertas de la sede del partido ya que, según explicó el propio Pardo, no fue autorizado por la directiva de la formación a comentar su enmienda dentro de la sede.



Ayer el proyecto dio el segundo paso y en este caso la encargada de escenificarlo fue María Victoria Hernández Candeal. La que fuera procuradora regional y concejala del Ayuntamiento de Soria ejerció de portavoz de «un grupo de trabajo» que aglutina a unas treintena de personas. «Queremos celebrar una reunión con afiliados y también con simpatizantes», asegura Hernández Candeal que explica «somos un grupo de trabajo formado por afiliados al PP que tenemos ilusión y queremos transmitirla a los afiliados y simpatizantes».



Hernández Candeal no quiso desvelar los nombres, ni siquiera el de Pardo, que participan en la iniciativa. Aunque no se ha confirmado oficialmente, en este grupo está presente la buena parte de los diputados que acompañaron a Pardo durante su etapa al frente de la Diputación entre 2011 y 2015. De esta forma, junto a Pardo, destacan nombres como Ascensión Pérez, actual portavoz del PP en la Diputación y alcaldesa de Almarza o Constantino de Pablo, histórico dirigente popular que lleva más de dos décadas al frente del Ayuntamiento de Langa y también es diputado provincial. De momento, nadie parece dar la cara, pero según algunos participantes que prefieren mantenerse en el anonimato también hay en el movimiento antiguos representantes del PP en diferentes instituciones que en los últimos años se habían alejado de la vida pública como Álvaro López, exalcalde de Berlanga y exdiputado provincial e históricos dirigentes que se han mostrado, sobre todo desde 2015, muy críticos con Angulo como Paulino Herrero, actual alcalde de Navaleno.



Según explicó Hernández Candeal, el proyecto que se presentará el domingo es una iniciativa «abierta» a todos los miembros del PP de Soria. La portavoz quiso señalar que la presentación de este proyecto se debe a que no están conformes con el rumbo que ha tomado la formación bajo la dirección de Marimar Angulo. «Yo he estado en el PP desde que se fundó y he vivido épocas en las que el partido tenía el 90% de las Alcaldías de esta provincia», comentó. Hernández Candeal asevera que «en los últimos años hemos visto cómo se han ido perdiendo votos elección tras elección y hemos perdido muchos pueblos, la capital y la Diputación». «Ahora solo tenemos el 23% de los ayuntamientos», lamenta. «Podemos ganar o perder, pero queremos recuperar la ilusión, sobre todo entre los afiliados, por eso todos pueden sumarse», recalca. Para concluir, Hernández Candeal quiso dejar claro que «no hemos hablado de personas, estamos hablando de equipo, expondremos el proyecto y quien quiera sumarse será bienvenido».