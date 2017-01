Pardo agita la rebelión para arrebatar el poder a Angulo en el PP de Soria

El PP de Soria mostró ayer de manera evidente una fractura interna que lleva latente varios años. Antonio Pardo es la cabeza visible de un proyecto político que presentará su candidatura a la presidencia del partido en el próximo Congreso Provincial que está previsto celebrar antes del verano. Un grupo de 200 afiliados participó ayer en la puesta de largo de una iniciativa que en su mayoría está compuesta por aquellos que auparon a Marimar Angulo a la presidencia del partido en diciembre de 2008.



Antonio Pardo, Óscar Abellón y Álvaro López lideran una rebelión que da el paso de una manera sorprendente, a las puertas de un Congreso Nacional del PP que tendrá lugar en 10 días. Es el primer movimiento interno de calado en el PP de Castilla y León ya que el resto de plazas de la Comunidad Autónoma están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, tanto a nivel nacional como en el Congreso regional. El momento y las formas elegidas provocan además que la presentación de esta alternativa política no sea del agrado ni de Génova ni de Valladolid.



«No tratamos de mandar una mensaje a nadie», asegura Pardo, aunque lo cierto es que la reunión de cerca de 200 afiliados, de los aproximadamente 1.000 que tiene el partido en la provincia, es un clara demostración de fuerza. En el acto de ayer estaban presente el núcleo duro del grupo popular en la Diputación con Ascensión Pérez, la portavoz, acompañada de Jesús Elvira, Fidel Soria o Constantino de Pablo. También destaca la presencia de la presidenta de Nuevas Generaciones de Soria, Miriam Martínez, o la históricos dirigentes del partido como Efrén Martínez, Javier Jiménez, Esther Vallejo, Carlos de la Casa o Encarna Redondo. Otros nombres destacados fueron los de Montse Torres, única concejala del PP en Almazán, el edil del Burgo y diputado provincial, Elías Alonso, la alcaldesa de Garray, María José Jiménez o la alcaldesa de Deza, Nuria Caballero.



Por otra parte, la reunión no contó con los parlamentarios nacionales, ni los procuradores ni los siete concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital. «Hemos llegado hasta donde hemos podido con las invitaciones porque no tenemos el listado de afiliados, son datos protegidos que el partido no facilita», según justificó el propio Pardo.



Cuestionado por si será Antonio Pardo quien lidere la candidatura para la presidencia del PP de Soria, el propio interesado aseguró que no tiene descartada esa posibilidad. «Hablaremos internamente y no doy por descartado absolutamente nada», manifestó. «Antonio Pardo no quiere ser ni la solución ni el problema», remarca.



Pardo señala que el proyecto político, que se presentará públicamente en unos días, ha sido elaborado por un un grupo de afiliados del PP de Soria «preocupados» por la situación de «declive» de la formación. El exdirigente popular aseguró que la alternativa «estará en el próximo Congreso» del PP de Soria pero «sin hablar de personas» ya que «serán los afiliados los que decidan la estructura que se pueda plantear de cara al Congreso». «No buscamos adeptos, queremos personas que quieran colaborar y participar en un proyecto que tiende a dar la máxima participación a los afiliados», subraya.



«¿Sería normal que con la que está cayendo a nivel del PP de Soria, con los resultados y los datos que tenemos sobre la mesa, que estuviéramos en una situación pasiva?», preguntó Pardo que respondió «no sería normal». «En esta provincia se ha llegado a perder la Diputación, el PP solo tiene alcaldes sobre el 23% de la población y ese poco peso específico es el que nos preocupa», razonó Pardo.



«Un afiliado, un voto» es el principio base sobre el que se sustenta el nuevo proyecto político de Pardo para el PP. Este lema es el mismo que se aplicó enmienda que presentó al Congreso Nacional el propio Pardo, a las puertas de la sede del PP de Soria, hace poco más de una semana. Ayer el exdirigente popular se envolvió en la bandera de la opinión pública para justificar sus ambiciones políticas. «La opinión pública lo que pide es más transparencia y participación», aseguró, añadiendo que «si hay casi 1.000 afiliados en la provincia, lo importante es que ellos con sus votos decidan lo que ocurre».



Al término de la presentación del proyecto político, varios integrantes del mismo procedieron a recoger los datos personales de varios afiliados con la intención de que aporten sus sugerencias para la elaboración definitiva de un documento que se presentará en los próximos días.

Sin guerras



La fractura en el PP de Soria es evidente, pero Pardo insistió en que el proyecto presentado «no es una guerra de familias ni de personas». «Es una guerra para trabajar por la provincia», afirma. «Lo que pretendemos es aglutinar los mayores apoyos y la mayor participación de los afiliados del PP de Soria», insiste. Pardo rechazó actitudes de otras épocas, cuando él mismo ejercía de secretario general del PP soriano y resultó ser un elemento clave, por ejemplo, en la expulsión del partido de José Antonio de Miguel. «No es un proyecto excluyente ni echamos a nadie por la ventana» asegura. «Abrazamos a todo el mundo y que sean los afiliados los que decidan quién ostenta la responsabilidad», apunta. «La decisión para nombrar cargos será de los afiliados, las primeras víctimas políticas podemos ser cualquiera de nosotros», asevera.



«La filosofía es la máxima participación de los afiliados», reiteró Pardo. «Máxima democracia y transparencia», recalca. «Trabajamos por un fin común, el bienestar del PP y para que el PP recupere lo perdido, no mandamos señales de humo a nadie ni vamosa responder a insinuaciones o provocaciones que se puedan realizar o que se hayan hecho», advirtió Pardo.



Con respecto a las acusaciones de la dirección del partido sobre la utilización que Pardo y sus aliados están realizando del PP, el exdirigente popular justificó la presentación de la alternativa política en la condiciones de afiliados de los participantes. «Al servicio del partido están los afiliados que han estado aquí en su tiempo libre y los que llevan trabajando mucho tiempo en su tiempo libre y sin retribución de ningún tipo para preparar algo que creen que es lo que la sociedad pide», indicó. En este sentido añadió que «yo soy afiliado del partido y aquí hay 200 personas que han venido voluntariamente, sin escondernos, e incluso la dirección del partido estaba invitada».



Pardo insiste en que «lo que nos preocupa es la situación que hay, nos movemos para crear un proyecto alternativo en el que todos puedan participar». «Ni somos críticos ni reivindicativos para ocupar sillones, serán los afiliados los que lo decidan», señala. «La conclusión es que de aquí sale un aire fresco en el que todo el mundo puede participar e incluso algunos de los que no están aquí hoy podrán ocupar un puesto en los órganos de dirección en un futuro», concluyó.