Pardo: «Abandoné la política porque me hicieron la vida imposible»

Está llamado a ser el candidato del sector crítico del Partido Popular en el congreso provincial, pero él sigue empeñado en negarlo, aunque sea con la boca pequeña. Antonio Pardo vuelve a la política después de que el 9 de enero de 2015 diera la espantada. Como los toreros que se cortan la coleta, al cabo de un tiempo reaparece. Cuando se marchó, adujo motivos personales. Ahora desvela que había otras causas: «Abandoné la política porque me hicieron la vida imposible», afirma en alusión a los dirigentes del Partido Popular soriano.



Pardo no quiere confirmar lo que es vox populi, que será candidato, y explica que primero tiene que convocarse oficialmente el congreso –será el próximo martes en la Junta Directiva del PP de Soria– y luego se reunirán militantes que propugnan una alternativa para elegir a su candidato. Asegura que lo importante no es el candidato, sino el proyecto. «Para que yo lo encabece lo tienen que decidir los afiliados», asegura.



Intentarán que la Junta Directiva convoque un congreso asambleario, es decir, que todos los militantes sean compromisarios y elijan el 28 de mayo al presidente de la formación, pero las posibilidades son escasas. Aunque la fórmula está contemplada en los estatutos del partido desde el último congreso nacional, la propia dirección de Génova aboga porque sea algo excepcional.



Pardo considera que las circunstancias en Soria son «excepcionales». «El PP de Soria ha sufrido mucho, es el momento de cicatrizar determinadas heridas, determinados comportamientos en los que todos nos hemos equivocado», afirma el ex alcalde de El Burgo de Osma, para añadir que «la gente quiere votar libremente, sin identificarse con un bando u otro, ya se sufrió mucho en 2008».

Ese año, un 13 de diciembre del que Pardo recuerda la nevada que caía en Soria, él mismo contribuyó a aupar a Marimar Angulo a la Presidencia del PP. Cuando se le recuerda, responde que «en todo momento he entonado el mea culpa, y eso me lleva a prestar mi colaboración para poder mejorar las cosas».



El grupo de militantes que lidera quieren quitarse la etiqueta de críticos y se autodenominan renovadores, aunque Pardo no tiene una carrera política corta e incluso se le podría considerar un dinosaurio de la política soriana. «No me considero un dinosaurio. Soy joven, tengo 56 años. Mi necesidad no está en encontrar un sillón».



Lo cierto es que podía haber peleado por mantener el sillón que ocupó hasta 2015 como presidente de la Diputación y sorprendió a todo el mundo con un abandono que justificó en motivos personales. Ahora, cuando quiere retornar a la dirección del partido, explica que no era solo un deseo de volver a su actividad profesional.



Dice que le hicieron la vida «imposible». Se muestra arrepentido de haber «salido en defensa de Angulo» tras el «batacazo electoral» de 2011. «Me confié», afirma. Depués, vio el protagonismo de otros que no eran de su «confianza» y cita al senador Tomás Cabezón. A partir de ahí, afirma que sufrió un «fustigamiento a la labor de la Diputación» que presidía. Cuenta una reunión de coordinación de zona en Abejar a la que no pudo asistir y que allí varios dirigentes del partido descalificaron su trabajo en la Diputación ante los militantes y que le criticaron «por ser combativo» con la política del Gobierno central, en manos del Partido Popular.



«No me hablaban en las reuniones y me quitaban la palabra», cuenta sobre su situación antes de abandonar la política. Otra historia que recuerda es cuando contactó con el entonces independiente alcalde de Golmayo, Benito Serrano, para captarlo para el Partido Popular. Dos días después de hablar con él, Serrano, que acabó en el PP, se dirigió a él para preguntarle: «¿Pero quién lleva este asunto?» Y es que asegura que Tomás Cabezón y José Luis Redondo se habían puesto en contacto con el regidor de Golmayo para lo mismo. «En 2014, no recibo ningún apoyo, ni por lo hecho en Norma», narra Pardo. «Tenía dos opciones, o dar un golpe en la mesa o marcharme». Optó por lo segundo. Ahora quiere volver a la primera línea «para impulsar el Partido Popular de Soria».