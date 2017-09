El parche a la deuda de Cesefor indigna a los Montes Vecinales

La financiación de la deuda del Cesefor a través de fondos del Plan Soria sigue levantando reacciones. La Coordinadora de Montes Vecinales de Soria y Burgos cargó ayer duramente no sólo contra esta intención, sino contra todo el sistema de gestión que lleva a cabo Cesefor. De hecho consideró que el centro no ha demostrado capacidad para desarrollar el proyecto.

Desde la Coordinadora, cuya portavoz es Raquel Munguía, se aseveró que «es inaceptable esta situación» porque «no se nos deja gestionar a los propietarios de los recursos y se vuelve a entregar la gestión a una entidad o fundación o futuro centro tecnológico que ha demostrado una incapacidad manifiesta en su labor».

Cabe recordar que en la reunión mantenida en martes con representantes de la Unidad de Gestión Montes de Soria, ayuntamientos, la Junta y Cesefor se anunció que este último seguiría con la gestión del programa Micocyl. Algunos consistorios habían amenazado con retirarse y establecer su propia regulación a raíz de la deuda pendiente de 143.000 euros correspondiente a su parte de la venta de licencias. No obstante, el compromiso de pagarla en breve apaciguó los ánimos y se optó por mantener la gestión en términos prácticamente iguales a los de años anteriores.

Desde la Coordinadora de montes vecinales se viene defendiendo «el derecho y el deber de Ayuntamientos y Juntas vecinales de gestionar sus propios recursos fuera de injerencias e imposiciones de administraciones ajenas a la propiedad». Para esta plataforma «es un despropósito que nuestra setas sean entregadas gratuitamente a una entidad que nada tiene que ver con el pueblo, que ésta cobre licencias por permitirnos recoger algo que antes era gratis para los vecinos, se quede con el dinero, genere deudas y encima se le rescate con dinero que debería ser utilizado para el desarrollo de la provincia de Soria», sentenciaron.

Por ello se preguntaron «¿dónde ha ido el dinero que han cobrado? ¿Por qué se les vuelve a entregar la gestión si no han cumplido bien con su labor? , ¿Qué beneficio hemos obtenido los vecinos de esta supuesta gestión? ¿Quién controla las actuaciones de Cesefor?».

Desde la Coordinadora se dejaron en el aire otras cuestiones, como «¿por qué se le entrega dinero destinado a centros de investigación, si no lo es? ¿A nadie le resulta extraño que el presidente de la Diputación de Soria no sepa si esta actuación es legal o no?», en referencia a las declaraciones de Luis Rey en las que no pudo aclarar la legalidad –o no– de cubrir la deuda con fondos del Plan Soria. «Son preguntas que se hacen los vecinos agrupados en esta asociación.

Desde la Coordinadora de Montes Vecinales vuelven hacer un llamamiento a los Ayuntamientos» para que abran los ojos y paren de una vez este expolio de su recursos por entidades que nada tienen que ver con sus pueblos, que dejen de regalar el dinero de los vecinos y que de una vez asuman sus deberes de gestión con miras al bienestar de sus pueblos».

Cabe recordar que la asociación lleva tiempo oponiéndose al sistema de gestión Micocyl desarrollado por Cesefor. Ya en 2015 lamentó que la regulación no era justa ni ordenada, denunció que Cesefor sólo vendiese los permisos e ingresase el dinero y puso sobre la mesa que sólo el 37% de sus cuantías llegase a los ayuntamientos, por el 85% que llegaría en gestión directa.