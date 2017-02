La orquesta que nació de un sueño

Con trabajo y tesón, los sueños se cumplen e incluso se superan. Alejandro Puerta Cantalapiedra (Soria, 1994) dirigirá el 2 de marzo en el Auditorio Nacional a la Orquesta Joecom, la misma que hace cuatro años sólo estaba en su mente. A sus 85 miembros actuales se sumarán varios coros hasta contar con 200 músicos en el escenario ante la batuta del joven soriano.

Alejandro terminó hace cinco años sus estudios de Bachillerato y paralelamente obtuvo el Grado Medio de Piano. «Dudaba si seguir por la música o por la arquitectura, y finalmente me decidí por la arquitectura y vine a Madrid». El primer año hubo que adaptarse a una vida nueva, con un curso inicial «que absorbe bastante y el paso de Soria a Madrid. Aquí todo está cerca y llegas en un momento a cualquier sitio, pero la capital es muy diferente. Todo lo que posibilita Soria es lo contrario en Madrid».

«Llegó el verano tras ese primer curso y me di cuenta de que había dejado de lado la música. Estuve los tres meses mascando la idea de hacer algo, porque no quería abandonarla», relata el flamante director. El planteamiento era claro: «Si me pasa a mi, puede pasarle a otros estudiantes».

La decisión fue tan sencilla como atrevida y decidió que «vamos a empezar poniendo carteles y ya veremos». Si Alejandro estaba en lo cierto y había demanda de una orquesta universitaria, tendría éxito. Si no, al menos lo había intentado. «Monte el cartel y lo fui dejando por colegios mayores» de Madrid.

«A la primera reunión vinieron siete personas», así que «empezamos a ensayar todo el curso» recuperando la pasión por la música y mostrando a otros estudiantes que era posible compatibilizar carreras e instrumentos. «Nos convencimos de que al año siguiente podíamos doblar el número» y con una nueva campaña de carteles artesanales «un año después éramos 25 y conseguimos dar nuestros primeros conciertos de media hora en los colegios mayores». La Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores (Joecom) ya empezaba a tomar forma.

Comenzó el curso 2015-2016 y la labor realizada con anterioridad comenzaba a germinar y se logró reunir a «55-60 músicos con nuestro punto culminante hasta ahora, actuar en el Palacio de la Audiencia de Soria», algo que recuerda con orgullo un director que fue profeta en su tierra.

Este año, el cuarto desde que a Alejandro le dio por encomendarse a unos carteles para rescatar el arte, demuestra que una pequeña mecha puede hacer mucho ruido. «La orquesta ha terminado de explotar». Ya suma 85 músicos y tiene la oportunidad de mostrarse en el Auditorio Nacional, «una oportunidad única para nosotros. Por poner un símil futbolístico, para nosotros es jugar en el Bernabéu. Es una oportunidad impresionante», reitera el director.

Y es que aquel grupo de siete jóvenes que comenzó ensayando por afición ha devenido en «una orquesta joven, abierta a horarios, una gran familia en la que hasta han salido grupos de amigos para hacer deporte, para hacer senderismo, para salir a divertirse» pero sin obviar que hay suficiente calidad como para llenar el Auditorio Nacional.

Las palabras de Alejandro van aparejadas con cifras. En total hay 36 carreras representadas y 25 puntos de España entre los músicos. Futuros arquitectos, ingenieros aeronáuticos, periodistas o graduados en Empresariales llegados de Soria, Guadalajara, Madrid, Galicia... El listado sería impresionante para la plantilla de cualquier empresa.

Además, la orquesta también ha logrado convertirse en «la primera actividad conjunta entre colegios mayores. Todos tienen su equipo de fútbol y su rivalidad, o su grupo de teatro, pero hasta ahora no había nada que los uniese». Los carteles, esos pedazos de papel que Alejandro repartió con tanta ilusión, se han convertido también en una forma de hacer piña con la cultura como aglutinante.

Ahora, Alejandro Puerta compagina quinto de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid con las clases de dirección de orquesta de Juan María Esteban del Pozo y Miguel Romea. Y, sobre todo, da rienda suelta a sus dos pasiones gracias a que resignarse no era una opción para este joven soriano. Su sueño ya llena salas.

El concierto de la Joecom en el Auditorio Nacional tiene todos los ingredientes para ser recordado durante mucho tiempo. Y es que el soriano Alejandro Puerta no sólo dirigirá a los 85 músicos de la formación, sino que se han sumado coros como el de la Universidad Complutense de Madrid. «Ponerte delante de 200 personas impresiona», confirma el director.

Por el momento el rodaje va viento en popa y por ejemplo la siguiente cita les llevará al auditorio Felipe VI de Estepona (Málaga) el 6 de mayo, demostrando que la Joecom no es flor de un día o de una ciudad, sino un proyecto que comienza a abrirse paso en los circuitos musicales de toda España.

El año pasado ya debutaron en el Palacio de la Audiencia de Soria y colaboraron en el videoclip del grupo ‘Abrázame muy fuerte’ del grupo Bromas Aparte en homenaje a Juan Gabriel y ya conocen de primera mano el auditorio del Colegio Mayor Universitario Elías Ahuja. Y aún hay más. La idea es poder configurar una pequeña gira por Estados Unidos. La cita está prevista para verano y el objetivo es llevar la cultura más allá de las fronteras españolas.

La Joecom ya se llevó el primer premio en la categoría de Proyectos de la Mutualidad de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. ¿Qué será lo siguiente? Pues ni más ni menos que formar un coro para completar una orquesta en crecimiento.