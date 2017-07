El Numancia viste San Fermín

La camiseta del Numancia volvió a proyectarse al mundo desde el corazón acelerado de un encierro de San Fermín. Una vez más fue José Ignacio (Nacho) Corredor, el aficionado soriano que al año pasado aguantó el asta de un ‘miura’ al final de la calle Estafeta, el que consiguió la proeza de colocar en la pequeña pantalla de medio mundo la elástica del club soriano, volviendo a captar la atención de todos. En esta ocasión «tocando toro» con los peligrosos ‘jandillas’.

«Este año ha sido con la nueva, la que me regaló el Numancia tras lo del año pasado [cuando el segundo toro de la manada, correspondiente al octavo encierro, terminó luciendo en el chiquero un trozo de su camiseta] con la que he corrido muy a gusto. La otra quedó sin posibilidad de remiendo, «incosible» y la tengo de recuerdo y de recordatorio», ironizó.

Corredor admite que no tiene miedo «pero sí respeto» porque «el riesgo está siempre ahí» por más que en su currículo este jalonado de recurrentes visitas para correr en Pamplona. «Aquí hay que tener diez sentidos, con cinco no basta, dado que hay muchísima afluencia de gente y no estás sólo tú, sino que también está la gente de fuera y hay peligro, como lo hay en cualquier otro encierro», detalla.

Ayer intentó coger toro y lo logró, algo que ya había buscado hacer desde el domingo pasado, en el debú de los morlacos del Puerto de San Lorenzo, con la dificultad añadida del acompañamiento de diez bueyes. «Con los ‘jandillas’ [ayer] me pude colocar bien, en el lado derecho, y todo ha salido perfectamente», resumió Corredor, que estará presente en la capital navarra hasta el último encierro, que tendrá lugar este próximo viernes. Allí volverá a estar cara a cara frente a una camada muy familiar en sus sueños.

Será el tiempo de reencuentro con los ‘miuras’, algo que probablemente le lleve a poder aparecer en el especial diario de TVE, dado que ya ha mantenido un encuentro previo con los responsables de la producción televisiva que todos los día pulveriza los audímetros con cifras casi estratosféricas.

Será tiempo de rememorar el choque con el astado de esta mítica ganadería el año pasado, casi llegando a Telefónica. Fue entonces cuando el morlaco se echó a la derecha y lanzó un derrote a Corredor. No fue nada, para lo que pudo haber sido, apenas un varetazo, el golpe lateral del asta del toro, y un puntito del pitón con un golpe fuerte. La suerte estuvo en que consiguió meter los riñones y el toro sólo le prendió por las costillas, haciendo a Corredor unos rasguños por debajo del brazo.

Se da la circunstancia que ayer mismo coincidió en Pamplona con Eduardo Miura, a quien relató el incidente del año pasado. El ganadero recibió con regocijo la historia, esperando que este año no se dé ningún otro encontronazo indeseable.

Corredor, mientras tanto, y sin descanso, va y viene, a diario, de Pamplona a San Sebastián «a la playa» en una especie de quid pro quo con su mujer «porque así disfrutamos todos, sin que haya peleas», admite con un punto de broma, con el que ilustra una espiral conformada por mañanas de toros y tardes de playa, en una improbable combinación que demuestra una capacidad de apego sorprendente.

Corredor se volvió a sintir «protegido» por la camiseta del Numancia, «que siempre llevo», porque «es una forma de dar a conocer lo que tenemos y que hacemos cosas».

La pasión de este soriano, incorregible amante de los encierros, por este modo de ‘tienta’ con los toros es sobresaliente. «Llevo años corriendo -confesó hace un año y reiteró ayer- y sin querer pecar de soberbio sé que hasta que no suena el tercer cohete, cuando el toro está en la plaza, el encierro no ha terminado y hay que seguir atento».

Todo con la pizca de suerte que es necesaria para ‘salvar’ los embites más peligrosos de la vida. «El año pasado tuve mala suere, pero también muy buena. Todo es relativo y hay que saber interpretarlo», explica.

Nunca hay excepción. Es por ello que Corredor, si la vida lo hace posible, volverá el año que viene con toda seguridad a pisar las mismas calles, los metros que separan un recorrido mítico que ha sido capaz de rebasar la figura de Hemingway y la insoportable escandalera de los comportamientos insufriblemente sexistas.

Volverá, casi seguro, y con toda probabilidad lo hará con la camiseta del Numancia en lo que ya parece una suerte de apostolado.