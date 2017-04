Nueve coches usados cambian de dueño al día

El sector de la automoción es uno de los grandes indicadores económicos y en los últimos tiempos está repuntando tanto en vehículos de dos como de cuatro ruedas. Sin embargo, no todos optan por adquirir un coche de primera mano a los concesionarios y las transacciones de vehículos usados crecen con fuerza. En Soria, durante el pasado mes de marzo, se vendieron de media nueve coches de segunda mano al día.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) evidencia estos datos en su estadística mensual. La provincia es la que menos movimientos registró en este capítulo en toda España, pero aún así alcanzó las 276 compraventas en un sólo mes. Esto supone un incremento del 13,11% respecto a marzo de 2016, por lo que el aumento entre las ventas de vehículos usados en un sólo año es más que reseñable, siempre teniendo en cuenta que las cifras se refieren a turismos y todocaminos.

El dato soriano no obstante no se desvía en exceso de la media nacional. En España el crecimiento se cifró en un 16,84%, al venderse 177.061 vehículos de segunda mano en sólo un mes. Eso sí, en la Comunidad hay datos muy dispares. León o Valladolid no llegaron al 10% de aumento mientras Burgos rondó el 18% y Zamora fue la única provincia en la que bajaron las cifras, con un 0,5% menos de ventas de turismos usados.

Respecto a los vehículos nuevos, el incremento en Soria también se acercó al 14% según los últimos datos disponibles. De nuevo la provincia muestra su propia idiosincrasia y, en lo tocante a los modelos más vendidos, se separa de las preferencias a escala nacional.

En marzo de 2017, el modelo más vendido en España fue el Seat Ibiza con 7.250 coches, seguido del Volkswagen Golf con 5.778 coches y el Renault Megane, con 5.413. Sin embargo en Soria el más vendido fue el Renault Megane, con 12 unidades matriculadas el mes pasado a pesar de un descenso interanual del 33%. Le siguió su hermano pequeño, el Renault Clio, con nueve unidades y un incremento del 29% respecto al año anterior. El Ford Focus duplicó sus ventas y alcanzó ocho unidades.