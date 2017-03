«No ha habido castigo todavía para los asesinos de Romero»

La Asociación de Amigos de Monseñor Óscar Romero, arzobispo salvadoreño asesinado por la defensa de la justicia social, clausuró ayer su semana dedicada al religioso. El embajador de El Salvador, Jorge Alberto Palencia, y la cónsul, Laura Marlene Morán, arroparon al colectivo presidido por el sacerdote soriano Ángel Hernández en un acto que congregó a casi un centenar de personas en el Círculo Amistad Numancia.

Palencia apuntó que las heridas tras el largo conflicto salvadoreño se cierran, pero queda mucho por avanzar. «No solamente se trata de 20 años de lucha, se trata de una historia. Una historia de represión, de explotación. Con los acuerdos de paz deberían haberse cerrado las heridas, pero no ha habido castigo todavía para los asesinos de Monseñor Romero, para los asesinos de los jesuitas en noviembre de 1989, no ha habido castigo para los militares que cometieron muchísimos asesinatos y masacres. Son heriditas que van quedando. Hasta que ellos no pidan perdón no se van a cerrar, pero no quieren».

«Sin embargo», prosiguió el embajador, «creo que el tiempo no cura todo en un sólo momento. Se van haciendo logros importantes por la paz y nuestro país ha logrado mucho en ir recuperándose y en hacer participar políticamente a todos los sectores sociales en el proceso de crecimiento democrático».

Para el máximo representante de El Salvador en España «se irán cerrando esas heridas en la medida en la que se vaya haciendo justicia y los asesinos vayan pidiendo perdón. Se están muriendo, porque casi todos son ancianos, pero queda el daño histórico».

Respecto a la figura del religioso destacó que «su clarificación sobre aspectos del Evangelio contribuyó mucho a nuestro pueblo a entender lo que pasaba en esa época histórica, muy dura, represiva, de las más cruentas que ha habido en nuestro país». El conflicto se desarrolló «entre finales de los 60 y hasta su muerte, y luego continuó hasta 1992, cuando firmamos los acuerdos de paz».

«Como pastor de la Iglesia, valiente, en contra de toda la jerarquía acomodada de la época. Fue removida por el Concilio de Medellín. Monseñor Romero siguió esa orientación del Concilio de Medellín para convivir con la gente, ayudarle, trabajar con ellos, con los campesinos, con los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Eso le costó la vida», apuntó Palencia en la tarde de ayer.

Todo comenzó con «la situación de miseria en las haciendas de caña, en las fincas de café, maltratados, con malos salarios, reprimidos... Era necesario que alguien lanzara una voz o un grito y esa fue la Iglesia de Monseñor Romero. Él estaba seguro de que le iban a asesinar, pero sabía que alguien iba a continuar su lucha y que ese alguien era gente que amaba la paz, que quería cambios en el país» y que efectivamente culminó, eso sí, 12 años después.

«A partir del asesinato de Monseñor Romero el movimiento social dijo que ‘si este régimen es capaz de asesinar a un arzobispo es capaz de asesinar a un campesino’. Eso llevó a la lucha armada». Palencia recordó las palabras de Romero según las cuales «‘yo seré semilla de libertad’. Y realmente lo fue, porque a partir de su asesinato comienza la gente a luchar militarmente, cosa que el no quería». Hoy en día «a Monseñor se le venera, se le quiere, se le adora».

En su memoria, la Asociación sigue trabajando con la conciencia social que sembró el arzobispo. En la actualidad colabora con un centro de acogida para jóvenes, un hospital de cuidados paliativos para enfermos de cáncer y una escuela parroquial con becas para niños pobres». A ello se suman acciones de concienciación y formación para difundir los valores de una sociedad «más humana y más justa» en España y Centroamérica.