Morón baja hasta los -13,7 grados y marca el récord en la ola de frío

El mercurio no se congela hasta los -38,8 grados centígrados y en Morón siguen haciendo méritos para comprobarlo. Tras haber comenzado el año apareciendo reiteradamente entre las diez localidades más heladoras de España, la ola de frío siberiano le ha hecho marcar un nuevo hito. Ayer se quedó a 13,6 grados bajo cero, récord en los últimos 12 meses en toda la provincia y desde luego una cifra que no se suele ver a menudo.

Curiosamente, este registro consignado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se produjo a las 8.10 horas, cuando los rayos del sol comenzaban ya a despuntar. El mediodía, eso sí, les permitió rondar los tres grados sobre cero, que tampoco son muchos pero desde luego ‘duelen’ menos que las marcas registradas por la noche.

Dentro de ese ‘top ten’ de puntos más fríos de España también apareció Ucero, otra de las localidades habituales. En este caso sólo marcó ‘fresco’, quedándose en -12,7 grados centígrados. La tarde, con hasta 6,5 grados sobre cero, sí que permitió deshacer algo de hielo.

Entre los acompañantes de las dos localidades sorianas dentro de los lugares más fríos de España también figuraban puntos de Lérida, Huesca, Ávila o Segovia, si bien en varios casos se trataba de puertos de montaña. Puerto el Pico (Ávila) marcó la mínima nacional con -15,9 grados, a apenas dos de Morón aunque le saca 400 metros de altitud. Aunque no hay estaciones de la Aemet en Urbión, Piqueras o el Moncayo, es fácil presumir que no debieron andar lejos de los 20 bajo cero. En Moscú -para comparar- ayer no se bajó de los cuatro grados centígrados bajo cero.

Más allá de las cifras oficiales de la Aemet, lo cierto es que la ola de frío fue ayer patente en el día a día de los sorianos. Los coches no tenían una capa tan gruesa de hielo como en otras fechas recientes por la humedad, pero los -9,8 grados de la capital se habían dejado sentir. Los témpanos de la fuente del ‘niño meón’ en la Dehesa estaban firmes como la roca, los túneles de lavado merecían una visita y no precisamente para darles uso y cualquier mancha húmeda en la calzada era susceptible de causar un buen resbalón.

Incluso algunos pescadores altos de moral - el deporte se puede practicar en las aguas no declaradas trucheras- se tuvieron que volver a casa a media tarde sin haber conseguido echar el señuelo por la gruesa capa de agua sólida que les separaba de sus posibles presas. Eso sí, ganas no les faltaron para intentarlo en lo que más que una afición parecía un desafío.

Otro puntos de la provincia como la cascada de la Toba tampoco se libraron de los rigores invernales. Aunque las escasas precipitaciones en el último medio año le habían restado espectacularidad, los carámbanos eran patentes.

La situación remitirá en los próximos días, pero poco a poco. De hecho hoy y mañana se mantienen las alertas amarillas de la Aemet por bajas temperaturas. No obstante las mínimas previstas, por ejemplo en la capital, estarán entre uno y cuatro grados bajo cero en estas dos jornadas, bastante por encima de lo vivido ayer. Las máximas, de cinco a siete grados sobre cero, darán además una tregua.

Eso sí, desde esta tarde la posibilidad de que precipite supera el 50%, lo cual unido a una cota de nieve en torno a los 700-800 metros (toda la provincia supera esta altitud) hace que posiblemente el blanco del hielo deje paso al de la nieve. El sábado los cielos se despejarán ligeramente, pero en la tarde del domingo y durante todo el lunes también se considera probable que nieve. La ola de frío remite, sí, pero el enero soriano seguirá haciendo honor a la fama que le precede.