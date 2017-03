La mitad de los jóvenes de la provincia vive con su padres

Los jóvenes cada vez tardan más tiempo en abandonar el domicilio familiar y emanciparse. Las dificultades de acceso a la vivienda es, junto al empleo, los principales motivos de preocupación de la juventud y así ha quedado reflejado, por ejemplo, en las encuestas realizadas por el Ayuntamiento de la capital de la provincia para la elaboración de los planes de juventud. A través de una respuesta parlamentaria al diputado socialista, Javier Antón, el Gobierno indica que los últimos datos disponibles, correspondientes al 2015, señalan que el 48% de los jóvenes de entre 20 y 35 años todavía reside en su domicilio familiar.



La pregunta cursada por el parlamentario por Soria del PSOE solicita información sobre el número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016. Ya en su respuesta el Gobierno advierte que los datos ofrecidos utilizan como fuente la Encuesta Continua de Hogares (ECH) cuyos últimos datos disponibles corresponden al año 2015.



Según la respuesta del Gobierno en el año 2015 en la provincia de Soria se contabilizaban 15.873 jóvenes y se indica que en esa anualidad los hijos no emancipados eran 7.721 lo que supone un porcentaje del 48,6%. El propio Gobierno advierte de que «para elaborar las respuestas sobre jóvenes residiendo en el domicilio familiar se consideran como tales aquellas personas cuya situación en el hogar es la de hijos, ya sea conviviendo sólo con el padre, la madre o ambos. No están incluidas las personas que conviven con otros parientes con los que no forman núcleo: abuelos, tíos, hermanos, sobrinos o personas no parientes».



En este sentido, a través de la mismas respuesta parlamentaria, se indica que son 5.729 los jóvenes que están emancipados en la provincia. De estos menores de 35 años hay 3.638 que tienen una vivienda en propiedad. «Para responder a la pregunta se ha tomado el número de personas de entre 20 y 35 años que no conviven con ninguna persona mayor de 35 años. No se consideran, por tanto, situaciones como parejas en las que uno de los miembros es mayor de 35 años», explica el Gobierno. En este mismo sentido en la respuesta se advierte que son 1.702 los jóvenes emancipados que viven en alquiler.



La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Soria, Inés Andrés, aseguró que «para nada» le sorprenden los datos ofrecidos por el Gobierno. «Los jóvenes hoy en día tienen una falta de capacidad para poder emanciparse, es un efecto provocado por la precariedad laboral que lógicamente retrasa la posibilidad de emanciparse, también influye que muchos jóvenes deciden volver a estudiar y continuar su formación con lo que prácticamente es imposible mantenerte fuera de casa», señala la edil.



Andrés considera «curioso» que a pesar de la crisis económica y su tremenda incidencia en el mercado inmobiliario «parece que no aprendemos». En este sentido, destacó que los precios de alquiler de viviendas «siguen estando muy altos». «Es muy difícil la emancipación con estas circunstancias, pero entiendo que son muchos los jóvenes que optan por comprar una vivienda porque la cuota de la hipoteca resulta mucho más baja que un alquiler, lamentablemente, hay personas que prefieren tener un piso vacío», remarca.



Andrés asevera que en la elaboración del III Plan de Juventud del Ayuntamiento una de las principales preocupaciones trasladadas por los jóvenes de la capital es la de las dificultades para acceder a la vivienda. Para la elaboración del documento se ha pasado una encuesta a los centros educativos y también está abierta una consulta en la web municipal. La concejala quiso recordar que el Consistorio no tiene competencias en materia de vivienda, pero aunque «lógicamente» hay una preocupación en el Consistorio para mejorar las condiciones de acceso de los jóvenes. En ese futuro Plan de Juventud habrá medidas destinadas a la vivienda. «Nosotros no tenemos competencia, pero sí intentamos poner remedio a esta situación a la vez que realizamos una labor de reivindicación a las administraciones superiores», apunta.