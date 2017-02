Una Miss España sin denominación de origen

Alicia Rubio Comas será candidata al certamen Miss World Spain, antiguo Miss España, por Soria en 2017. Lo será a pesar de ser natural de Mallorca y de estar estudiando Ciencias Políticas en Granada. La joven, de 18 años, sí que tiene vinculación personal con la provincia, toda vez que aquí reside una prima. No es, sin embargo, el único punto de unión existente. En esta tierra también habita una parte importante de un sueño profesional, el que puede hacer posible recuperar la corona de Miss España, lograda por María Reyes para Soria en 1995.

Estas credenciales, que de primeras pueden resultar chocantes, no lo son tanto. Rubio, que es una experta repostera, herencia de un abuelo chef profesional y de una madre aficionada a la cocina, vive parte de su tiempo, el que le deja la Universidad, en el perímetro de un gimnasio «para mantener la línea» y para conseguir sus objetivos en el mundo del modelaje.

Fruto de este ahínco, la ‘miss’ in pectore, ha superado un exigente casting que ya le ha abierto la puerta a un primer desfile profesional en Nueva York que tendrá lugar el próximo mes de junio. Nada nuevo, la capacidad de esfuerzo y el gusto por los viajes, para una joven que devora los kilómetros en busca de una oportunidad.

Firme y determinada, Rubio proyecta ya un viaje a Soria, con la intención de conocer, sobre el terreno y con todo detalle, aspectos de la realidad soriana que todavía desconoce. Entre sus intenciones también está la posibilidad de intentar recabar apoyos para su candidatura. Su idea es desplazarse «en abril o mayo» hasta la ciudad y mantener encuentros con distintos responsables institucionales, «entre ellos el alcalde [Carlos Martínez] o el presidente de la Diputación [Luis Rey]», detalló.

Miss World Spain 2017 todavía no tiene ni fecha de celebración ni sede cerrada, pero la concursante por Soria baraja los meses de agosto o septiembre como los más probables para su espumosa celebración pública. Durante los meses que restan, Rubio aprovechará para preparase, estudiar y pisar más fuerte, añadiendo eventos y desfiles a su currículo, que en las últimas fechas ha engordado con pases profesionales en Sevilla y Viena, capital de Austria.

La pretensión de Alicia Rubio pasa por seguir la senda del triunfo marcada por María Reyes hace ya la friolera de 22 años en Miss España, entonces un concurso que lucía ‘palmito’ social de modo más resplandeciente hace dos décadas, cuando era capaz de concentrar focos, cámaras de televisión y otros oropeles en lo que para muchas candidatas era un primer paso en sus respectivas carreras profesionales. La nómina del concurso cuenta con nombres tan reconocibles como Carmen Thyssen, Eva González, Esther Arroyo, Raquel Revuelta, Juncal Rivero o Helen Lindes.

Con estos antecedentes, Rubio manifiesta que su intención «es la de ir a por todas en el certamen y dejar a Soria en lo más alto. De verdad que es uno de mis principales sueños y un verdadero orgullo», indicó. Para ello no ahorrará ni en compromiso ni en determinación «porque no me puedo quedar nunca de brazos cruzados. Soy una luchadora y soy muy competitiva. Me importan las cosas por las que lucho», precisa con entusiasmo en un tiempo en el que quizá las coronas están especialmente devaluadas.

Reyes, Miss Soria y Miss España 1995, fue noticia hace año y medio por sacar al mercado, con el sello independiente Subterfuge, un EP con tres canciones en inglés y otra en castellano, al tiempo que, ya madre, continuaba con su carrera de modelo,.