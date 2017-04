Mínguez ve «impresentable» la defensa de los PGE del PP

Si los 59,5 millones que el Gobierno destinará a Soria provocaron el enfado y la decepción del secretario general del PSOE en la provincia, Carlos Martínez Mínguez, las sensaciones se agravaron por la defensa realizada desde el PP de Soria de los Presupuestos. «Es impresentable lo que está haciendo el PP de Soria por no poner un calificativo más grueso», asegura Martínez. El líder socialista considera que, con su actitud, el PP soriano es «cómplice» de «la humillación y el abandono que nos hacen a todos los sorianos».



Martínez defiende que el Presupuesto para Soria es malo «objetivamente» y recuerda que así se han expresado todos los agentes sociales y económicos de la provincia. «Se reconoce lo que es una obviedad», insiste. El también alcalde de Soria reconoce que «lo que enerva» es que «el PP de Soria sea el primero que defiende el ninguneo que nos hacen a todos los sorianos». En este sentido animó a la sociedad a reflexionar sobre «a quién estamos respaldando electoralmente en esta provincia». «Son los primeros que defienden esta humillación», asevera.



Para Martínez, las palabras de Marimar Angulo, presidenta del PPde Soria, hablando sobre la «excepcionalidad» de los presupuestos dado que solo se aplicarán durante 6 meses «no tiene justificación». «Hay conformismo con esta humillación y forman parte de la misma», remarca. «Se plantea una Ley de Presupuestos para todo un año, no se presupuesta al 50%, que no nos tomen por tontos y que nos nos engañen por enésima vez», incide.



El secretario general del PSOE de Soria considera que sería «más digno» que desde el PP de Soria «reconocieran su incapacidad para influir mínimamente» y no insistir en «justificar lo injustificable». «Nos abocan a un callejón sin salida, pero el gran problema es que ellos mismos dan por bueno todo esto», lamenta.



El máximo responsable del PSOE en Soria puso de manifiesto que mientras otras provincias avanzan en su proyectos, las iniciativas de Soria permanecen paralizadas. «En Cuenca ya están planteando una Comisaría y en otros territorios se van a concluir las obras de los centros penitenciarios», advirtió.



Martínez recordó que en 2016, con 85 millones, «pensábamos que no podrían llegar a más», pero que «ahora resulta que tenemos 59 y contando el mantenimiento de carreteras». «Dice el PP que son malos porque no está la pasarela de Golmayo, ¿pero de qué están hablando?, la pasarela es importante, pero es algo que tendría que estar dentro de lo básico por preservar la seguridad, pero si lo que queremos es futuro hay que asentar pilares».



El alcalde de Soria reitera que los Presupuestos para Soria son «surrealistas» y apunta que «no se puede decir que falta un proyecto porque faltan todos». En un nivel más local, Martínez reconoce que «duele» la falta de inversiones en la cárcel, pero cita también la escasa partida para el Banco de España que bloquea el desarrollo de la Comisaría, los 2,6 del Espolón o la Soria-Tudela. «Todavía hablan de Zapatero cuando llevan 7 presupuestos y no hay por dónde cogerlos», subraya.

Con vistas a una posible modificación de los Presupuestos durante el trámite parlamentario, Martínez se mostró pesimista «visto lo visto». «Puedes tener un mínimo de esperanza si al menos el PP de Soria se hubiera puesto no ya beligerante, pero sí que hubiera existido un mínimo atisbo de crítica, no es el caso, están complacientes».



Además de las palabras del secretario general de los socialistas sorianos, ayer, a través de un comunicado el diputado Javier Antón denunció la «caída libre» de los Presupuestos para la provincia en los últimos años. Antón considera que los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Soria «han agotado ya todos los calificativos posibles con la cifra más baja de la historia reciente, con un progresivo descenso que se ha ido incrementando cada año y que ahora hace que la cantidad apenas llegue a la mitad de la prevista al inicio del Gobierno del PP, ya de por sí paupérrima».