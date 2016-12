Mínguez: «Teníamos que mirar a Europa como única posibilidad de proyectos inversores»

Carlos Martínez Mínguez se acerca al ecuador de su tercer mandato como alcalde de Soria. El proyecto continúa respaldado como único alcalde de una capital con mayoría absoluta. Sin embargo, el panorama regional y nacional ha cambiado mientras la ciudad se enfrenta a nuevos retos, desde Numancia 2017 a la recuperación del Casco Viejo o la dotación de infraestructuras.

Pregunta.- ¿Este tercer mandato ¿ha sido de renovación o de desarrollo de un mismo proyecto?

Respuesta.- Estamos siempre pedaleando para que el proyecto que finaliza y el que está en plena ejecución se le incorpore uno nuevo para poder seguir desarrollando el proyecto inversor de cambio que estamos intentando poner en marcha en la ciudad.

Lógicamente se van introduciendo proyectos nuevos en cartera. Pero tenemos muy claro cuáles son los pilares sobre los que debe asentarse el modelo de desarrollo que queremos para esta ciudad. Pasa necesariamente por la protección social, empleo público, prestación de servicios de calidad y algo tan básico como que el Ayuntamiento no puede estar de brazos cruzados.

P.- En el Debate sobre el Estado del Municipio pidió la implicación de todos los grupos políticos para la Soria del futuro ¿Cómo la imagina?

R.- Pedí la implicación de los grupos municipales precisamente porque estamos ante una circunstancia nueva en la política española. Por primera vez, todos los grupos de la Cámara deben de tener que asumir la responsabilidad en la toda de decisiones.

Hay que hacer ese ejercicio de diálogo en busca de puntos de encuentro. Pero también a los partidos locales con influencia en el ámbito nacional para que a través de sus formaciones políticas ellos hagan el trabajo que nos han exigido durante tiempo y que hoy les corresponde también hacer a ellos. Que IU, Podemos o Ciudadanos eleven peticiones a la Comunidad Autónoma es fundamental.

P.- Parece que ahora hay buena sintonía con la Junta...

R.- Nobleza obliga. Precisamente la depresión anterior viene del Gobierno en mayoría en la Administración Autonómica. Hemos visto cómo han aplicado sus políticas del olvido a esta ciudad y a esta provincia, ha sido una constante.

Hemos visto también cómo desde que la minoría parlamentaria surge de las urnas en las pasadas elecciones la atención y el diálogo hace que los niveles de entendimiento sean mucho mayores. También seguramente esto lo favorece un presidente Herrera que va más por libre, que tiene menos la atadura de las consignas del PP de Soria y lo digo abiertamente. Creo que quien ha supuesto un freno a la política de desarrollo, a muchos de los proyectos que tenemos ligados y que gestionamos con la Comunidad Autónoma y con el Gobierno ha sido el PP de Soria.

Ya no hablo de la apertura de un nuevo centro penitenciario, que puede tener un coste económico importante. Estoy convencido de que el que no nos llegasen los 2,7 millones de euros de la tapa del Espolón u otros muchos que vemos que se están resolviendo con cierta facilidad ahora, como el vertedero del Bellosillo, ha sido fruto de esa política destructiva que ha tenido el PP de Soria. Es la política del olvido en Madrid y Valladolid, pero que siempre ha tenido aquí la primera línea.

P.- Hablaba de proyectos regionales y nacionales, pero parece que en los últimos tiempos Soria mira más que nunca a Europa.

R.- Es que no queda otra. La dinámica de la pasada legislatura ya comenzó así. Cuando tanto el Gobierno Nacional como el Autonómico, con la excusa de la situación económica a nivel internacional aplican una política de austeridad absolutamente compulsiva, pero todavía existe un proyecto europeo con el que teníamos acceso a convocatorias. Necesitábamos más que nunca establecer una relación de diálogo en el ámbito internacional.

De los cuatro proyectos de mayor importe financiero, uno ha sido de capital privado -la peatonalización- porque la pública se nos ha caído. Y el resto, márgenes del Duero, mercado y Soria Intramuros han sido los que con financiación europea hemos puesto en marcha.

Necesariamente tenemos que estar mirando a Europa no sólo porque es el futuro, es la única posibilidad que teníamos de seguir incrementando proyectos inversores en esta ciudad. El mayor ejemplo lo tenemos con los DUSI.

P.- ¿Puede asegurar que Numancia 2017 no va a ser un fiasco?

R.- Hay un objetivo inicial y evaluaremos después de Numancia 2017 si es un fiasco o no. Pero si es un fiasco tendremos que hacer un análisis muy sesudo y muy pormenorizado de cuáles son los elementos que lo han hecho. No lo quiero ver, pero hay señales que nos encienden las luces de alarma.

Uno de los problemas serios que tenemos es la falta de aprovechamiento de la marca Numancia y el abandono y el olvido al que está sometido el yacimiento. Numancia 2017 se asienta en tres pilares. El fundamental y el que motiva el resto es el científico. Hemos visto cómo Numancia ha pasado de ser el yacimiento arqueológico más visitado de Castilla y León a ser sobrepasado por Atapuerca. Y eso no es una cuestión que salga de la noche a la mañana y porque sí.

Es una apuesta política seria, con recursos económicos que durante muchísimos años se ha desarrollado por parte de la Junta. Ha sido directamente proporcional al abandono de Numancia. No es de recibo que a Numancia se le haya dado cuando no nada, en el mejor de los casos 12.000 euros.

El pilar importante que esperamos es que el proyecto científico de Numancia tenga una hoja de ruta con un plan director serio en el que acoja a la comisión más importante que pueda tener, para tener también fondos europeos.

¿Eso va bien? No. ¿Para eso tiene que ser en 2017? No, porque la pretensión de la conmemoración no es que comience en 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Ligado al pilar científico existen otros dos. El siguiente es el cultural. Tenemos la preocupación de que vamos a generar un incremento importantísimo de la actividad cultural propia. Pero debe ser complementada con una agenda cultural también con un esfuerzo mayor por parte de la administración autonómica y la nacional.

Y el tercero de los pilares es el turístico. Numancia es una marca de referencia. Pero no es de recibo que se reciba a los visitantes en Numancia en la antigua casa del guardia, con unas humedades hasta aquí, sin una mala silla y con un vídeo de hace 20 años. Si no existe todo eso después de la celebración habrá sido un fiasco, pero busquemos las responsabilidades.

P.- ¿De qué salud económica goza el Ayuntamiento?

R.- Quien sea capaz de decir ahora mismo que tiene las cuentas perfectamente saneadas y que nada en la abundancia estaría mintiendo. Intentar de alguna forma analizar la situación económica del Ayuntamiento de la ciudad como si fuera una isla es perverso.

Es verdad que nosotros hemos ido a contracorriente. Desde el PSOE teníamos una visión totalmente distinta de nuestro compromiso con los ciudadanos. No podíamos aplicar esos criterios de ir en contra de lo que había comprometido con los ciudadanos. Volvimos a ese compromiso de desarrollo de inversiones, de modelo de ciudad, de planteamiento de generar constantemente proyectos en cartera. No podíamos volver al austericidio.

En la última liquidación presupuestaria que vamos a hacer este año, la cifra de endeudamiento está en torno al 74,2%. Recibimos un endeudamiento allá en el año 2006, último año entero que gobernó el PP en Soria, se cifraba en el 74,8%.

P.- Carlos Martínez Mínguez es el único alcalde de una capital con mayoría absoluta ¿Le tientan para responsabilidades nacionales o autonómicas en un renovado PSOE?

R.- Estoy donde quiero estar. Me dicen lo de siempre, ‘la Alcaldía como trampolín’. Pero llevan diciéndomelo ya 10 años. Hoy día incluso podría tener el respaldo de muchos de mis compañeros de partido para poder asumir otras responsabilidades distintas a la de la Alcaldía. Creo que es una decisión personal que asumo con orgullo y es el reto que más me ilusiona, que más me ‘pone’, el de continuar asumiendo mi responsabilidad de la Alcaldía.

Por tanto, cantos de sirena siempre hay. Siempre existen otras posibilidades y hay que sopesarlas, analizarlas. Nunca se puede decir nunca jamás a ninguna decisión futura, pero desde luego quiero dejar clarísimo que estoy donde quiero estar y además tremendamente agradecido porque los sorianos me hayan dado la confianza una vez más.

P.- Hablaba del Banco de España ¿Es uno de los proyectos más sangrantes al ‘atascar’ también la Comisaría y otras cuestiones?

R.- Cuando alguien toma una decisión pensando en las consecuencias pero intentando justificar lo injustificable tiene grandes dificultades en explicarlo. Desde el PP y la Subdelegación, como no podían echarle la culpa al Ayuntamiento de la ciudad han intentado decir que ahí no había proyecto, y hemos tenido que sacar la hemeroteca enseñando los planos del Centro de Fotografía.

Es un tres en uno con una misma decisión, premeditada, con alevosía y tomada con pleno conocimiento del daño que hacían. Pero insisto, es uno más que se suma a lo que está pasando con la depuradora, con el hospital o a la decisión de no abrir el centro penitenciario y con ello hurtar 30 millones de euros anuales en nóminas.

P.- Se reclaman nuevas instalaciones para la Policía Nacional, la Local y los Bomberos ¿Cuál sería la fórmula para financiarlo y agruparlos?

R.- Tengo que entonar el ‘mea culpa’. Cuando gobernaba Zapatero nos trasladó Rubalcaba un borrador de convenio en el que el planteamiento que habíamos hecho era aceptado, la construcción de una comisaría conjunta, separada pero con instalaciones compartidas, con dos inmuebles pero con aparcamiento y galería de tiro compartidos.

El convenio que me trasladaron era que ellos se pagaban su parte y nosotros la nuestra. A mi no me pareció suficiente. Les planteaba que lógicamente el Ayuntamiento siempre perdía porque cedía suelo de forma gratuita. El planteamiento que yo les hice -lamentablemente cambió el Gobierno y se vino todo abajo- que sí al convenio siempre y cuando nos pagaran la parte de la Policía Local en contraprestación por el valor del suelo.

Si ahora me pusieran sobre la mesa el convenio al que intenté arañar algo más, sería cuestión de hablarlo. Intentaríamos hacer algún amago más, pero es un modelo en el que podríamos estar trabajando y estar cómodos.

Con respecto a Bomberos, creo que tenemos que tomar una decisión que necesariamente implica la colaboración y la corresponsabilización por parte de todas las administraciones. No es lo mismo redimensionar un parque para dar cobertura al servicio de extinción de incendios que nosotros tenemos obligación de dar que lo que queremos hacer, que es un parque de Bomberos profesionalizado que dé cobertura a toda la provincia.

P.- ¿El soriano se está acostumbrando a la peatonalización?

R.- Escuchas de todo, lógicamente. Pero las grandes ciudades del mundo apuestan por la peatonalización. Estamos viendo como en Madrid están peatonalizando la Gran Vía. La recuperación de los espacios para la ciudadanía es una parte fundamental para un modelo de ciudad que quiera mantenerse vivo, que quiera dinamismo y calidad de vida.

P.- ¿Cómo valora el caso del interventor y el tono de la oposición?

R.- A veces, cuando uno está en oposición, es fácil que puedas caer en la tentación de utilizar absolutamente todo como ariete contra el Equipo de Gobierno. Pero nos ha pasado a todos, para no fijar más polémicas. Pero creo sinceramente que a parte de injusto e inmerecido, eso no te configura como una alternativa de Gobierno.

Nosotros hicimos hasta donde podíamos hacer. Ellos saben que mi primera intención fue apartarlo de todo intentando incluso sentenciarlo yo antes de que hubiera un juicio por quien tiene que hacerlo, que es el Juzgado. Pero bueno, es una estrategia de oposición y lamentablemente hay que asumirla.

P.- ¿Qué le han pedido tanto Carlos Martínez Mínguez como el alcalde de Soria a Papá Noel?

R.- Tiempo (ríe). He pedido tiempo. Es verdad, lo pensé el otro día. No me hace falta más que tiempo. Tiempo para estar con la familia, para dedicarle a asunto muy importantes como los amigos y la dedicación que conlleva una gestión.