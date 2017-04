Mínguez: «Las cuentas son mejores que en años anteriores»

Quien esperara un alcalde de Soria crítico con los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para la provincia, se equivocó de cabo a rabo. Carlos Martínez, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, parecía tener prisa por abordar las cuentas regionales y lo hizo para sorprender a propios y extraños con la siguiente declaración: «Son mejores que años anteriores», con una coletilla: «Pero hay que dar más luz a cosas que no vemos en los presupuestos».

Tal vez porque las relaciones ahora con el Gobierno regional son buenas, por la complicidad de ambas instituciones en Numancia 2017 y en otros proyectos, al regidor soriano le gustaron varios aspectos de estas cuentas. Por orden de cita, Martínez Mínguez destacó el Centro de Salud Soria Norte, que se lleva 200.000 euros, probablemente porque sabe que con dotación económica se acabará construyendo sí o sí, aunque para ello haya que verlo acabado en el año 2020.

Los 4 millones del Hospital de Santa Bárbara también son de su agrado, aunque espera acontecimientos «porque los antecedentes indican que no se ejecutó la partida del año pasado». También le gustaron los 150.000 euros de la estación de autobuses, por la misma razón que Soria Norte, porque al menos ya hay una aportación económica que indica que la Junta la construirá. «Es una aportación modesta pero también es verdad que estamos pendientes de una reunión con el Ministerio de Fomento para conocer si al final se hace la estación intermodal» (tren y autobús).

También le encantó al alcalde que la Junta entre «en la cultura del emprendimiento» en el Casco Viejo y en el semillero de empresas y naves nido, con 3 millones de euros. En cuanto al mercado, dentro de los proyectos que podrían decirse novedosos en las cuentas y reclamados desde hace algún tiempo, se encuentra también la lonja micológica, con 20.000 euros.

Entre los aspectos negativos que echa de menos y que están fuera de los 29,5 millones de euros se encuentran la Escuela Oficial de Idiomas, el Intramuros y la ampliación de la Audiencia, mientras tiene dudas, toda vez que las partidas no están provincializadas, con el parque arqueológico del Castillo, el Otoño Musical Soriano y la peatonalización de Condes de Gómara, calle Doctrina y alrededores de la iglesia del Carmen.

«Con la transferencia de capital y las empresas públicas la cuantía total asciende a esos 29,5 millones de euros en un año muy raro y muy atípico», dijo refiriéndose al hecho de que las cuentas lleguen tan tardías, a punto de comenzar el mes de mayo y en el que las licitaciones y las adjudicaciones tendrían que empezar durante las próximas semanas en un año mucho más corto.

«El incremento es importante porque el año pasado fueron 18 millones de euros aunque se ejecutó por debajo del 50%», finalizó el máximo edil del Ayuntamiento de la ciudad.

Por su parte, el procurador popular Pedro Antonio Heras defendió ayer unos presupuestos a su juicio positivos en los que, más allá de la inversión, destacó el anexo del Plan Soria y el gasto global. «Todo es mejorable, pero creo que son unos buenos presupuestos», aseveró. Heras recordó que las cuentas no sólo contienen un capítulo de inversiones sino que engloban gasto corriente, salarios y servicios hasta alcanzar los 301.302.265 euros para la provincia en 2017.

Este dato «mejora los presupuestos del año anterior». Asimismo puso énfasis en que dentro de los presupuestos figura un anexo con el Plan Soria, cumpliéndose con el «compromiso del presidente Herrera». Recordó que en febrero de 2016 las Cortes aprobaron una Proposición No de Ley para diferenciar la situación de la provincia que ahora se ha plasmado en un plan «elaborado por la Consejería de Hacienda y los agentes económicos y sociales e instituciones» de la provincia.

Gracias a estas variadas líneas de intervención, Heras consideró que se trata de «unos presupuestos pensados para las personas». Como ejemplo destacó que «el 80% del gasto no financiero es para Sanidad, Servicios Sociales y Educación». En este sentido se detuvo especialmente en los cuatro millones de euros para la segunda fase del complejo hospitalario además de la inclusión de partidas para los centros de salud de San Pedro Manrique y Soria Norte.

Ya en un ámbito más técnico recordó que en 2016 las cuentas cumplieron con el objetivo de déficit del 0,7% y que esta año desciende una décima. El documento presentado ayer «cumple con el techo de gasto, con el compromiso de deuda». Asimismo destacó que los castellanos y leoneses viven en la Comunidad «que más beneficios fiscales tiene. Deja más dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos».

De vuelta a las cuentas sorianas insistió en que «el presupuesto no es sólo inversiones y transferencias, tiene también gasto corriente» para servicios. «El alcalde de la ciudad (Carlos Martínez Mínguez) ha valorado estos presupuestos de una manera prudente y no le han parecido mal», por lo que a su juicio y más viniendo de otra formación política se trata de una señal de que son completos.

Heras, asimismo, ahondó en el Plan Soria y sus tres grandes ejes. El primero, dotado con dos millones de euros, es «el fortalecimiento del tejido empresarial». El segundo, la «potenciación de sectores endógenos», cuenta con siete millones de euros. El tercero y más potente, con 20 millones de euros, es el de la mejora del entorno. Dentro del mismo se engloban partidas como 13 millones de euros para infraestructuras, tres millones de euros para viveros de empresas o 1,5 millones de euros para vivienda. No obstante indicó que no están claramente separados los gastos de las inversiones, por lo que reiteró que no se puede sumar en bloque al capítulo inversor, aunque se mostró satisfecho con los números recogidos.