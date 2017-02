El mercado abre sus puertas «sin ningún tipo de duda» en marzo

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, fue tajante sobre la apertura en plazo del nuevo mercado municipal. «El mercado no tiene marcha atrás. Por tanto, quien intente sembrar dudas sobre la apertura del mercado o su propio funcionamiento y éxito futuro es que conoce muy poquito el proyecto» aseveró. Así, se cumplirá «sin ningún tipo de duda» con el plazo marcado para el 31 de marzo para poder recibir los fondos europeos comprometidos.

«Ha sido un proyecto muy complejo desde sus inicios en los que planteamos un proyecto ambicioso. Para poderlo llevar a cabo necesitábamos de una financiación importantísima para poderlo abordar. Se consiguió y fue seguramente el paso más difícil que hemos dado», reconoció Mínguez ayer.

Posteriormente le siguió «la ejecución de una obra también compleja en el centro de la ciudad, en lo que es prácticamente casco histórico y centro comercial de la misma. Es un proyecto complejo pero ya no tiene marcha atrás y se va a abrir a finales de mes (marzo) no porque nos obligue Europa, sino porque cumple los objetivos de dinamización comercial y económica de todo el centro de la ciudad».

Por ello «creo que sembrar dudas sobre si es el 26, el 27, el 28 o el 30 es ridículo. La infraestructura está terminada, el desplazamiento de los comerciantes se hará y será un mercado libre y dinámico en el que habrá puestos que se pongan en funcionamiento de una forma continuada y otros que lógicamente por la jubilación tengan que volver a salir a licitación», de forma que sea un espacio dinámico.

«No puede haber ningún tipo de duda de que eso va a funcionar», sentenció. «No puede haber ningún tipo de duda de que al final del mes de marzo va a estar operativo. Intentar buscarle la vuelta para intentar enturbiarlo –es un proyecto complejísimo pero de una gestión absolutamente eficaz por lo exitosa que va a ser y porque se ha conseguido después de muchísimo trabajo– es intentar enredar lo que no tiene enredo». Por ello lamentó «que la oposición esté constantemente en lo mismo. Parece que más confunde sus voluntades, lo que a ellos les gustaría que pasara, con lo que realmente ha pasado».

Continuando en la réplica a la oposición municipal y sus críticas, «si fuera algo nuevo podríamos intentar comprárselo, pero es lo que le pasó con el aparcamiento y la peatonalización de Mariano Granados y el Espolón; le pasó con el polideportivo de la Juventud; le pasa con absolutamente todos los proyectos».

«¿Sabes el proyecto que no acaba?», se preguntó el alcalde. «El que no empieza, la depuradora. Ahí sí que se han perdido todos los fondos europeos y todavía están por pedir disculpas y dar una justificación que no sea responsabilizar al primero que pasa por ahí, como siempre, que es el Ayuntamiento».

Por otro lado, respecto a las dudas suscitadas por la necesidad de abrir por las tardes y los gastos de gestión, Mínguez señaló que se trabajará con flexibilidad para adaptarlo a la realidad cotidiana. «El pliego recoge que en comisiones de seguimiento posteriores, como hemos hecho hasta la fecha, negociaremos la evolución de la dinámica comercial y nos adaptaremos».

«No es lógico que metamos en el pliego de condiciones un horario estricto y rígido porque tiene que ser en función de la legislación vigente en cada uno de los momentos. Por tanto», continuó el regidor municipal, «si salen adjudicaciones para puestos de 20 años no tiene ningún sentido cerrarla ahora. Las discrepancias del día a día que puedan surgir, tanto en las condiciones económicas de los gastos generales como de los propios horarios de apertura son cuestiones que a través de la comisión de seguimiento y el constante diálogo que estamos teniendo se irán resolviendo».

Mínguez resumió que «hay que tener claro que el mercado es una realidad. Los comerciantes deben ser los más interesados en que esto se ponga en marcha. Y no esta otra gente, y hablo de la oposición, que está constantemente intentando remar para intentar impedir que otro nuevo proyecto salga adelante».