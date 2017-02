Máscaras, disfraces y tradición

Soria entra de lleno en el Carnaval 2017 tras la celebración ayer del tradicional Jueves Lardero. Cientos de jóvenes de la capital, aunque menos que en años anteriores, poblaron las zonas de Los Royales o el Pinarcillo para disfrutar de una agradable jornada. Apenas se registraron incidentes y la fiesta se trasladó, ya por la noche, a la céntrica plaza de Herradores donde estaba prevista la celebración del multitudinario pregón.



Desde el Ayuntamiento explicaron que sobre las 19.00 horas se abrió el tránsito a la zona de Los Royales en la que ya no quedaba gente. Estas mismas fuentes explicaron que durante la mañana se trasladó a dos jóvenes por un corte con una piedra y un esguince de rodilla. Ya por la tarde se prestó atención a un menor por una posible intoxicación etílica, según confirmó la Subdelegación. El menor fue trasladado al hospital, pero su estado no revestía gravedad, según las mismas fuentes. Desde la Junta informaron a última hora de ayer que todos los jóvenes habían sido dados de alta.

El incidente más aparatoso tuvo lugar sobre las 16.30 horas cuando tres menores prendieron fuego a un contenedor de papel en el polígono. Según la Subdelegación los bomberos apagaron el fuego de manera inmediata. Los tres menores no han sido identificados.



La acción se trasladó después al centro de la ciudad. Al cierre de esta edición estaba previsto que a las 23.00 horas diera comienzo el pregón del Carnaval a cargo de Sapo Producciones. Desde la compañía explicaron que habían preparado un espectáculo «muy festivo» y con un marcado carácter «musical». El acto también sirvió de particular homenaje a grandes figuras musicales que ya han desaparecido. Desde Sapo comentaron que a través de un San Pedro que ejerce como presentador por el escenario de la plaza de Herradores tenían previsto pasar artistas de la talle de Celia Cruz, Michael Jackson, Amy Winehouse y una sorpresa final dedicada a los más pequeños.



Hoy el carnaval continúa con la apertura del salón infantil en el polideportivo San Andrés. También por la mañana los gigantes y cabezudos tomarán las calles de la ciudad. Los actos más importantes tendrán lugar ya por la noche con el espectáculo de teatro de calle de carácter francés Novelle Cousine y el concierto tributo a la Movida que trasladará la fiesta de carnaval por primera vez a la plaza de El Tubo.