«Más de la mitad del tiempo miramos un reloj dando vueltas»

El expediente digital es un desastre, al menos, así lo han transmitido los funcionarios del Palacio de Justicia de Soria que ayer aseguraron estar «hartos» de los problemas que genera esta herramienta que estaba ideada para facilitar su trabajo. «Más de la mitad del tiempo estamos mirando un reloj dando vueltas», denunció el presidente de la Junta de Personal, Javier Sanz.



Ayer una treintena de personas se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia de Soria convocados por la Junta de Personal para protestar por el mal funcionamiento del expediente digital. «Lo único que está provocando son continuas caídas, apagones, uno de los cuales llegó el otro día, cinco horas, con lo que estuvimos toda la mañana sin poder trabajar», explica Sanz.



El representante de los 180 trabajadores de Justicia aseguró que están «hartos de no poder trabajar». «Se ha vendido a la ciudadanía un expediente digital que no funciona, nuestros ordenadores son antiguos, tenemos un programa lleno de parches que se cae continuamente, unos medios que no son los que deberíamos tener y falta de apoyo informático», denuncia. Sanz recalca que estas circunstancias provocan que «estemos dando un pésimo servicio a la ciudadanía, a los abogados, a los procuradores y a todos los que trabajan con nosotros». «Trabajamos más lento de lo que lo hacíamos antes», afirma.



Sanz indica que estos problemas afectan a los empleados de Justicia desde la implantación del expediente digital en junio de 2016 y que desde esa fecha «no ha habido ningún tipo de solución» ni «promesas de absolutamente nada». «Los programas tiene los formularios desfasados e incluso se aprueban nuevas leyes que no se llevan al programa», incidió.



El presidente de la Junta de Personal alertó de que si la situación no varía la ralentización terminará incrementando los niveles de colapso de la justicia. «En Soria teníamos poco retraso, pero vamos a tener retraso de verdad si continúan las caídas y la ralentización», insistió. Para los trabajadores toda esta problemática se solucionaría con una fórmula muy sencilla, inversión. «La solución es muy clara, se llama invertir, invertir en nuevos equipos, en un nuevo programa, en una nueva red y en que realmente tengamos un expediente digital de verdad y en condiciones», aseguró.



Ante estas circunstancias, los funcionarios de Justicia aseguran que tiene muy pocas esperanzas de que se alcance una solución a corto plazo. «Ayer hubo una reunión y un intento del Ministerio para que se desconvocaran todas las movilizaciones que se están produciendo a nivel nacional, pero echaban balones fuera y no se comprometían a nada», apuntó. «Lo único que se pide es que invierta en el expediente digital para que funciones», añade.



Además de aumentar su carga de trabajo y las horas laborales, estos problemas están generando presión para los empleados. «Los ciudadanos acuden a nosotros pidiendo cuentas, que resolvamos sus problemas, pero no podemos porque el Ministerio no nos da medios, nosotros somos los que tenemos que dar la cara», lamentó. Desde la Junta de Personal advirtieron que la intención es continuar con las movilizaciones de protesta para reclamar la resolución de esta problemática. En este sentido, advirtieron que todavía no se ha descartado la posibilidad de convocar una huelga.