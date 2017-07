Martínez pide «alzar la voz» por el Banco

El alcalde de Soria, Carlos Martínez no se rinde y espera que todavía se pueda recuperar el uso cultural para el Banco de España. Después de conocerse en la víspera que desde el Gobierno se habían iniciado los trámites para obtener la licencia ambiental y de este modo retomar las obras, el regidor considera que «tenemos que alzar la voz» para ya que, según su opinión, utilizar ese edificio como Subdelegación «es uno de los mayores errores que puede cometer el Gobierno y el PP de Soria».



«No es una pena, es algo peor, ver que el único proyecto que avanza en la ciudad y la provincia lamentablemente es el de dotar de un uso administrativo al Banco», explica el alcalde. El regidor recordó que además de esa circunstancia, este proyecto forma parte de un «juego de trileros» que consiste en «cambiar la Subdelegación al Banco y a su vez la Comisaría a la actual sede de la Subdelegación». «Creo que es uno de los mayores errores que puede cometer el Gobierno y el PP, aunque es verdad que el PP de Soria está ahora en otras cosas y no en dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos».



Martínez considera que hay que «alzar la voz» para «hacer entender que el sentido común señala que un uso cultural serviría para dinamizar socialmente la ciudad y aportaría un plus a los atractivos turísticos y culturales que hoy tenemos».



Martínez también expresó sus dudas por el movimiento del Gobierno. «No me lo creo», aseguró. «Están moviendo papeles, vemos que periódicamente dicen que van a abrir el Centro de Referencia Estatal, dicen que la cárcel se abre por módulos pero no la fecha, es decir, están mareando la perdiz constantemente». «La realidad es que llevamos siete años del Gobierno del PP sin licitar ni una sola obra pública para la ciudad y la provincia, siete años sin abrir la cárcel, siete años sin una solución para el Centro de Referencia y siete años mareando la perdiz con el Banco». «Lamentablemente, este es el sino al que nos condena un Gobierno y un partido, el PP de Soria que está a sus cosas y no a lo que importa a los ciudadanos», subraya.



El obras de remodelación del Banco de España están paralizadas desde comienzos del año 2016. Actualmente, y tras el inicio de los trámites administrativos para la obtención de las oportunas licencias, el reinicio de las obras dependen también de la conclusión del proyecto de adaptación. Este documento es necesario ya que se pasó de un uso cultural a un uso administrativo. No está definido el precio que costará acabar las obras ni quién las va a ejecutar ya que la empresa que inició la intervención, Corsán-Corvián, resolvió el contrato. Desde el Gobierno pueden optar por una encomienda o por un nuevo proceso de licitación.



Una vez termina la obra, se ejecutará una pequeña reforma en la actual sede de la Subdelegación para preparar el inmueble para que albergue las dependencias de la Policía Nacional. Estas obras contarán con un presupuesto de unos 400.000 euros y servirán, entre otras cuestiones, para habilitar un pabellón de tiro.