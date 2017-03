Marcos da la bienvenida a toda actividad económica en Soria

La portavoz de la Junta de Castilla y León y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, señaló ayer que le resultan «cuanto menos curiosas» las críticas de otras comunidades autónomas a la macrogranja planteada en la localidad soriana de Noviercas y ha sido tajante al rechazar enfrentamientos entre territorios por este asunto.



Marcos, que aseguró «no compartir» ese tipo de críticas, explicó que la Junta de Castilla y León no se ha pronunciado sobre si le gustan o no los altos hornos de Bilbao y recordó que en Navarra hay granjas de unas 5.000 vacas de ordeño de la misma empresa que impulsa el proyecto de Noviercas, informa Europa Press.



En este sentido, la portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería hizo un llamamiento al consenso del sector en el objetivo de buscar lo mejor para los vecinos de cada zona allí donde las empresas quieran instalarse.



Dicho esto, Milagros Marcos apeló una vez más a la prudencia ya que, según aclaró, «hoy por hoy el proyecto no existe como tal» ya que la empresa no es ni titular de los terrenos sobre los que se pretende asentar la granja. «Es muy precipitado hablar de las consecuencias cuando no se conoce el proyecto», sentenció la portavoz y consejera, quien volvió a dar la «bienvenida» a toda actividad económica que se pueda desarrollar en la provincia de Soria.

En este sentido, la titular del departamento de Agricultura y Ganadería en la Junta de Castilla y León aseguró que el Gobierno regional velará por el cumplimiento de unas «condiciones garantistas» para que, de salir adelante el proyecto, la empresa cumpla todos los requisitos. «Vamos a estar muy pendientes de que no impacte en el sector», aseveró Marcos que, como ya aclaró la semana pasada, recordó que la Junta de Castilla y León «ni pone ni quita empresas».



Cantabria y Navarra



Por su parte, el consejero de Medio Rural de Cantabria, el regionalista Jesús Oria, está dispuesto a reunirse con sus homólogos de otras comunidades autónomas, especialmente de la Cornisa Cantábrica, para estudiar si existen posibilidades jurídicas para tratar de parar la macrogranja lechera prevista en Soria, con 20.000 vacas. El también titular de Pesca y Alimentación del Gobierno regional desconoce si el proyecto está en un «punto de no retorno» o puede haber «vuelta atrás». Y, por eso, ha encargado a la directora general de Ganadería, Beatriz Fernández, que contacte con los responsables del mismo rango de otras autonomías para evaluar las opciones que hay ante una iniciativa que si se puede «parar, debería pararse», informa Europa Press.



Según argumentó Oria, que no cuestiona el derecho de la empresa a poner en marcha la instalación, el modelo propuesto «va en contra» del sistema tradicional, de pequeñas y medianas ganaderías de carácter familiar ligadas a los pastos y basadas en la «calidad» de la leche, no en la «cantidad».

Así, la intención de Cantabria es contactar con otras comunidades, más después de que algunas también ha expresado «espontánemente» su rechazo a la macrogranja, asegurando que «no puede ser este modelo», para entre todas «ver hasta donde se puede llegar».



Además, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, afirmó que desde el Ejecutivo foral ven con «mucha preocupación» la instalación de una macrovaquería en Soria, «un modelo de macroexplotación que no compartimos para nada» y que, según ha advertido, puede tener «un fuerte impacto en el sector lácteo» en la Comunidad foral.



«Iniciativas como la macrovaquería que se plantea en Soria suponen un impacto muy fuerte social, medioambiental y económico y pone en riesgo muchos puestos de trabajo en el medio rural», sostuvo Elizalde. Frente a este modelo de macroexplotación, Elizalde defendió y mostró su apoyo a «un modelo agroganadero familiar, profesional, competitivo e innovador». La consejera navarra explicó que desde el año 2006 las explotaciones ganaderas se han visto reducidas de una manera «muy importante» y detalló que en la actualidad la Comunidad foral cuenta con 170 explotaciones con 25.000 vacas. En este sentido, hdefendió que el sector lácteo es «estratégico y clave para el equilibrio territorial».