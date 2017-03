Mañueco ofrece un PP integrador con guiños a los afiliados

Alfonso Fernández Mañueco dio ayer el pistoletazo de salida a su campaña como candidato a la presidencia del PP de Castilla y León, y lo hizo por partida doble. Los afiliados de León por la mañana, y los de Soria por la tarde, conocieron de primera mano una propuesta en la que reiteró su voluntad integradora. Con el resultado de los comicios en manos de las bases, no faltaron guiños para dar mayor participación y transparencia.

«Todos caben en este proyecto integrador y abierto», aseveró el todavía precandidato según la denominación oficial. Por ello quiso «presentar en León y luego ratificar en Soria mi decálogo» de líneas maestras de actuación para la formación azul «si me eligen como presidente del PP de Castilla y León». Mañueco trazó una línea continuista al afirmar que «si algo nos caracteriza es que construimos sobre lo ya edificado».

Los afiliados fueron uno de los ejes del discurso, considerando «fundamental estar más cerca» de las bases, «ser capaces de rendir cuentas» ante ellos e «ilusionarles». En este sentido también hizo extensiva su mano tendida a toda la sociedad hablando «de corazón para que se implique en el nuevo proyecto» al que se postula.

Otro de sus compromisos fue hacer «más esfuerzos para ser más transparente y más eficaz». Mañueco se definió como un hombre «de talante dialogante. Me gusta escuchar y cumplo lo que prometo» y por ello puso énfasis en que «todas las organizaciones provinciales tienen que ser todavía más el eje, el pilar, la esencia del PP de Castilla y León» en su nueva andadura.

Como gran valor hizo hincapié en su trayectoria dentro del partido. «Lo he dado todo y he hecho de todo», desde los comienzos «organizando mítines, pegando carteles, como interventor y apoderado y con responsabilidades de partido y orgánicas». Por ello asumió el reto de presidir el PP autonómico «con humildad» pero «con ganas, con ilusión y consciente de la responsabilidad» que conlleva.

Respecto a la otra candidatura, la de Antonio Silván, eludió cualquier tipo de confrontación. «Antonio es amigo mío y no voy a compararme con él. Voy a explicar mi programa», se limitó a afirmar.

Ya en clave provincial y tras las palabras de la presidenta del PP de Soria, María del Mar Angulo, en las que le consideró piedra angular de la renovación iniciada en 2008, Mañueco incidió en que «siempre he sentido muy cercanas a las personas del PP de Soria, y siempre he recibido un inmenso cariño». Por ello «necesito a los afiliados de Soria para seguir construyendo el proyecto del PP de Castilla y León».

Por ello hizo una alusión directa al valor de los afiliados locales y mostró «orgullo y admiración» por la organización provincial porque «defienden como pocos esos valores, esas ideas» que entroncan con la filosofía del partido.

En términos similares había presentado sus credenciales unas horas antes. En la ciudad de León reconoció que para diseñar una Comunidad más fuerte se requiere «más León y que León sea más fuerte» para configurar un proyecto «integrador y abierto» de partido en el que estén integrados «todos». Para Mañueco «no hace falta haber nacido en León para estar comprometido y querer a esta ciudad y a esta provincia, a sus comarcas y a sus municipios».

El candidato dijo sentir «orgullo y admiración» por cómo una organización como el PP de León ha sabido «levantarse» de dos «golpes durísimos» tras los cuales ha sabido «mantener la unidad, la fortaleza y obteniendo el respaldo mayoritario de los hombres y mujeres de León elección tras elección». Además, aseguró que iniciar en la capital leonesa su periplo «no es casualidad» porque dijo sentirse «muy cercano» al PP de León y sus integrantes. De hecho, Fernández Mañueco reconoció haber estado «siempre al lado» de las Direcciones provincial y comarcales y garantizó que «todos» forman parte del proyecto que encabeza.