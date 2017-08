Una manifestación pacífica pero al final decepcionante

Un centenar de regantes de los canales de Tordesillas, Pollos, Castronuño y Simancas-Geria-Villamarciel se personaron ayer en Almazán a bordo de dos autobuses en una manifestación absolutamente pacífica pero que termino en decepción cuando, tras la reunión, se les explicó que no había acuerdo. El presidente del Canal de Tordesillas y portavoz del grupo, Miguel Ángel Peláez, explicó durante la reunión que tenían previsto fletar «cinco o seis autobuses» pero la delicada situación económica de la comunidad finalmente los limitó a dos, eso sí, llenos al completo.

Una vez en la villa la comitiva avanzó tras una pancarta en la que se leía ‘Solidaridad, todos somos agricultores. CHD mójate’. Asimismo corearon lemas como ‘el Bajo Duero pide ayuda’, ‘dadnos el agua que os sobra; la que necesitáis no la queremos’, ‘solidaridad’, ‘que la Confederación se moje’ o ‘¿dónde está la CHD? Nos enfrenta a las comunidades’. Megáfono en mano se insistía en esta idea, porque «el organismo de la cuenca se borra, pasa la patata caliente a las comunidades para que nos enfrentemos».

El propio Peláez, ante las acusaciones de mala praxis vertidas el jueves desde la CHD, aseveró que «no lo hemos hecho bien ni mal, hemos hecho lo que nos dijeron». Siempre según su versión la campaña de riego comenzó en marzo captando aguas fluyentes, sin recurrir a la suelta del cupo reservado en los embalses. Se les dijo que hasta que no se tuviesen que abrir las compuertas para ellos no se contabilizaría el agua hasta llegar a los 3.000 metros cúbicos por hectárea prefijados. Sin embargo llegó el desembalse el 14 de junio y resultó «que nos habían contado lo anterior». Dentro de una jornada amarga para los regantes vallisoletanos se hizo hincapié en que no querían enfrentarse a otros regantes. No obstante no hubo incidentes de ningún tipo ni malas palabras para el colectivo de regantes de Almazán.