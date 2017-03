La macrovaquería es solo un boceto pero ya genera pasiones

Mientras la Junta de Castilla y León evita pronunciarse con firmeza hasta que no tenga el proyecto sobre la mesa, en Soria y fuera de ella el esbozo de la macrovaquería de Noviercas desata pasiones, aunque nadie la ha visto plasmada sobre un papel, porque no lo hay. De momento solo se conoce lo que han contado los promotores, que quieren instalar una explotación de ganadería de leche con unas 20.000 reses en la zona oriental de la provincia.

El alcalde de Noviercas, Pedro Millán, reconocía a este periódico que al Ayuntamiento no se le ha entregado ningún proyecto todavía, pero sí sabe que tendrá que realizar una modificación de las normas urbanísticas a petición de Valle de Odieta para poder construir las instalaciones de la vaquería. En cualquier caso, el regidor municipal, al igual que la mayoría de los vecinos, ha acogido con los brazos abiertos una propuesta que promete generar unos 250 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, una cifra nada desdeñable para una localidad de 155 personas censadas, aunque realmente solo hay 75 residentes durante todo el año.

Tampoco en la Diputación, firme defensora de la vaquería, hay proyecto alguno. Casi todo lo que se conoce sobre la idea de la sociedad Valle de Odieta para Noviercas se ha transmitido de palabra. Fuentes cercanas a la cooperativa ganadera aseguran que el proyecto está en fase de elaboración. Además, aún es preciso cerrar el último fleco para conseguir los terrenos, ya que todavía falta la firma de uno de los propietarios.

Así que para hacerse una idea de lo que puede ser la futura vaquería de Noviercas hay que acudir a la explotación ganadera de Valle de Odieta en Caparroso, Navarra. Es la más grande de España con 4.800 vacas. Cuenta con una central de ordeño para unas cien vacas de forma simultánea, naves de estabulación y una planta de biogás donde el estiércol se convierte en energía.

En Noviercas se aplicaría el mismo modelo de Caparroso pero multiplicado por cuatro. Por lo tanto, la previsión es instalar cuatro centrales de ordeño y en torno a cada una de ellas cuatro naves para la estabulación del ganado, es decir, 16 en total, con una planta de biogás mucho mayor.

La falta de un proyecto concreto ha provocado que las cifras sobre el número de vacas bailen. Hay quien habla de 20.000 y también hay quien cifra el total en 16.800. Los dos datos son correctos. El primero se refiere al número total aproximado de ganado adulto que habría en la explotación y las 16.800 cabezas que se han mencionado se corresponde con la media de vacas que estaría en producción.

De lo que no se ha dicho nada es del ganado de recría. Hay que tener en cuenta que por cada vaca en producción debería haber una cría, por lo que en la granja podría haber un número superior a los 16.000 becerros o terneros. No obstante, será una cuestión que aún está por aclarar, pues las crías podrían ir a parar a otro lugar, dado que hoy en día hay granjas especializadas en acoger ganado de recría de terceros. No obstante, en Caparroso está en la misma explotación.

Si ese fuera el caso en Noviercas, se precisarían también instalaciones específicas para el ganado de recría. En cualquier caso, una explotación ganadera necesita también lugares específicos para las vacas en preparto, zonas de postparto, para vacas secas, almacenes, silos de forraje y depósitos de agua, entre otras cosas.

Este el esbozo de lo que sería la mayor explotación de ganado de leche de Europa. En Soria, un territorio asustado por la pérdida de población, el proyecto ha sido acogido con los brazos abiertos y más de una treintena de instituciones y diferentes organizaciones han firmado un manifiesto de apoyo al proyecto que anuncia una inversión de 95 millones de euros. Las críticas también son apasionadas, pero llegan sobre todo de fuera de la provincia, con comunidades autónomas cercanas de tradición ganadera, basadas sobre todo en pequeñas y medianas explotaciones, dispuestas a ponerse en pie de guerra contra los planes de Valle de Odieta. Así que cuando haya proyecto será mirado con lupa por muchos ojos, sobre todo la parte en que aborde las soluciones medioambientales.