Luz verde a la Comisión de Numancia 2017

Ha costado más de lo previsto y tras más de un año de debates y polémicas la semana pasada en Madrid se desbloqueó la creación de una Comisión Nacional para la celebración de Numancia 2017. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, confirmó que el acuerdo se alcanzó en una reunión con representantes del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, la Junta y el propio Ayuntamiento. Se ha marcado un calendario y se espera que el acuerdo esté rubricado antes de mediados de marzo.



«Cerramos un calendario de aprobación de la Comisión Nacional de conmemoración del 2.150 aniversario de Numancia y por tanto tenemos el ok del Cultura para a través de un Real Decreto poderla impulsar», explicó ayer el regidor soriano. En esa misma reunión, según desveló Martínez, también se planteó la necesidad de que Numancia 2017 no sea un evento acotado en el tiempo sino que los objetivos marcados así como la constitución de la Comisión Nacional «deben de perdurar en el tiempo». La idea es que abarque el menos los tres próximos años, hasta 2019, justo el año en el que celebra el centenario de la apertura del Museo Numantino. «Es una cifra lo suficientemente redonda para que la Comisión y las actividades no se circunscriban al año 2017», aseveró.



Martínez Mínguez remarcó que no hay que perder de vista que el fundamento que moviliza todo es la «dinamización científica del propio yacimiento con el desarrollo de un plan de inversiones y un plan director» que mejore tanto el aspecto científico como turístico del enclave. El alcalde destacó que esas mejoras deben llegar tanto al Museo Numantino como al Centro de Recepción de Visitantes de Numancia. «Fue bien entendido», comentó.



El alcalde manifestó que se espera que de cara a la próxima reunión del Comité Científico de Numancia 2017 que se celebrará a mediados del mes de marzo esté ya constituida la Comisión Nacional lo que supondrá que haya un representante de la Administración Central en la cita y que el Ministerio aporte su propio calendario de actividades. «Parece que empezamos, después de este Gobierno sin gobierno del último año,a rodar y en el buen sentido», aseguró el alcalde. Martínez Mínguez destacó que no es momento de «mirar para atrás» aunque lamentó las reticencias con las que se ha topado el proyecto desde el primer momento. «Es un dinamizador para toda la provincia, no competimos con nadie, pretendemos aunar los esfuerzos para poner a Numancia y a Soria en el mapa y creo que ha costado, pero va caminando en la buena dirección», sostuvo.



Precisamente, la próxima semana se inaugura uno de los primeros eventos relacionados con el aniversario de la gesta numantina y que está vinculado a la celebración de la Semana Francesa organizada por la Facultad de Traducción. El alcalde indicó que todavía no se ha logrado cerrar la presencia del creador de Astérix en la exposición sobre la famoso cómic, pero que tampoco se ha descartado por completo.