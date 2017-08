«Los terroristas no son musulmanes, ni por asomo»

rofesora en Soria desde hace un año en las entonces pioneras clases de Religión Islámica en la provincia, afirma esta madrileña que los responsables de esos actos no conocen su religión, que «promueve la paz, no la violencia» y recalca que desde su comunidad como musulmana y como española viven acontecimientos como el de Barcelona «tristes, enfadados, y con mucho rechazo».

Amina Elouaraghi El Habti, docente en la capital soriana, apuesta por facilitar la Religión Islámica como asignatura en todas las partes de España, porque «promueve la paz no la violencia, y sobre todo la convivencia». En la base del problema entiende que está «la persona, el cómo se ha criado, con quién se junta, la ignorancia que puede haber, la educación recibida y la falta de información directa desde profesionales cualificados», informa Ical.

Pregunta.-

¿Cómo se viven acontecimientos como los de Barcelona desde la comunidad islámica?Respuesta.-

Lo vivimos como el resto de las personas que nos rodean: tristes, enfadados, y con mucho rechazo, porque están haciendo daño a nuestra comunidad, no solo musulmana sino a nuestra comunidad como españoles que somos, nosotros aunque seamos de otra religión pertenecemos a la nación de España. Nosotros estamos en contra de cualquier injusticia y violencia, lo que representan esas personas no es nuestra religión, sino que son terroristas.P.-

¿Qué mensaje es preciso lanzar a la población que puede identificar terrorismo con islam?R.-

Que nos conozcan, porque en cuanto hablen con nosotros verán que no tenemos nada que ver con esos. No pertenecen a nuestra religión, nuestra religión promueve la paz no la violencia, y sobre todo la convivencia, la cual se puede comprobar en nuestra historia de España, y del mundo.P.-

¿Y a aquellos que matan y afirman que es en nombre de Dios?R.-

Para mí esos no conocen lo que es la religión islámica, sino que son sin más terroristas, que quieren hacer daño a la gente y manchar el nombre del islam. La violencia, el machismo, el asesinato son circunstancias que están dentro de la persona y de cómo se ha criado, no de la religión.P.-

¿Dónde cree que está la base del problema por el que estas personas apuestan por la violencia?R.-

Yo pienso que es la persona, el cómo se ha criado, con quién se junta, la ignorancia que puede haber, la educación recibida, la falta de información directa desde profesionales cualificados....P.-

¿Considera que es preciso avanzar mucho más en la tolerancia entre todas las religiones y culturas para consolidar la convivencia?R.-

Si, tendría que haber más actividades desde el Gobierno para fomentar la convivencia y la tolerancia entre las religiones y culturas. Porque si no conoces la cultura o religión de los demás, puedes tener información errónea sobre ella, como es en este caso. La gente que desconoce nuestra religión, se piensa que estos terroristas están representando el islam, y es totalmente incierto, está gente, repito que es solamente terrorista, no musulmanes, ni por asomo.P.-

¿Cómo está en este sentido Soria o Castilla y León en general?R.-

Debería de haber actividades para que conozcamos las distintas religiones y culturas que conviven con nosotros, para que la convivencia sea un hecho. Pero por lo general, el año que llevo aquí en Soria, no he tenido problemas de convivencia.P.-

¿Cree que la educación constituye un instrumento básico para acabar con el terrorismo? R.-

Yo opino que sí, porque desde la educación, los materiales e información que facilitamos a los alumnos están supervisados por el Estado. Por ello nuestros alumnos no se llevan una información equivocada, crecen con la información correcta desde pequeños, saben lo que es verdad y lo que es mentira, no tienen la necesidad de buscar respuestas a sus inquietudes en otros lados menos fiables. Y sobre todo, de parte de profesionales.P.-

Los autores de los atentados son personas muy jóvenes....R.-

Son jóvenes, pero no han tenido a su disposición la educación necesaria, porque no en todas las ciudades de España, se ha facilitado la Religión Islámica como asignatura aunque por ley se debería, esos jóvenes son ignorantes de nuestra religión.P.-

Usted como profesora en Soria de Religión Islámica, ¿qué trasladaría a sus alumnos si le preguntasen porqué estas personas hacen tanto daño en nombre de la religión que están estudiando?R.-

La verdad es que saben perfectamente que lo único que hacen es daño a la comunidad y que no representan nuestra religión, porque con los contenidos trabajados en clase saben que la convivencia y el respeto, hacia tod@s las personas, es lo primordial en el islam.