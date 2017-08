«Los terroristas están en contra de la humanidad, no de un país»

«Los terroristas son enemigos de la vida, han atacado a gente de 34 nacionalidades. Esta gente está en lucha contra la humanidad, no contra un país o contra una religión». El portavoz de la comunidad islámica de Soria, Ahmed El Boutaybi, condenó ayer los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y llamó a la unidad de toda la ciudadanía para combatir esta lacra. «El Islam no es esto», sentenció.

El Boutaybi relató que los atentados fueron «un shock para nosotros», un colectivo que desde 2003 no vivía el «dolor» de un atentado en su país de residencia. «Cuando ocurría alguna cosa en otros países europeos nos dolía, pero lo de ahora ha sido un shock como comunidad musulmana», explicó.

«Vivimos momentos muy tristes por las imágenes que estaban transmitiendo», explicó el portavoz de los musulmanes sorianos. «Pasé toda la noche pendiente de las informaciones» y aún hoy su voz transmite la angustia de aquellos momentos de confusión inicial.

No obstante el primer contacto con la tragedia le sorprendió en la calle. «Estoy acostumbrado a seguir las noticias por internet y cuando vi esto, estaba congelado. No podía ni seguir andando. Estaba leyendo, leyendo, leyendo...» y conmocionado por el suceso.

«Salvo los terroristas, los musulmanes no somos enemigos de los sorianos, de los cristianos o de los españoles», defendió El Boutaybi. «Han matado a cristianos, musulmanes, budistas o chinos. Son los enemigos de la vida», reiteró.



La comunidad musulmana de Soria se enfrenta a un «doble dolor» tras los atentados en España. Por un lado por «lo hecho, por la sangre en las calles, por el niño de tres años que asesinaron, por las madres, por esos niños perdidos buscando alguien... Nos ha dolido mucho el atentado por las víctimas. Cualquier persona sana siente lo mismo. Pero también nos ha dolido mucho por los mensajes que culpan a todos los musulmanes».

Y es que el sentimiento es que «igual que hay extremistas en una parte, en la otra hay gente a la que le interesa transmitir odio hacia los musulmanes. No hablan cuando hay noticias buenas, cuando organizamos jornadas, pero siempre que ocurre algo malo quieren que haga mucho eco. Nos meten a todos en el mismo saco», lamentó.



El Boutaybi reiteró que «el Islam no es esto. Los musulmanes también somos víctimas de estos atentados y los últimos informes dicen que el 90% de las víctimas son musulmanas. En todos los países musulmanes han sufrido ataques», por lo que insistió en que los terroristas son enemigos de la humanidad y no sólo de un colectivo.

Tras «un jueves muy negro para la comunidad musulmana» la sensación es que hay que trabajar para unir a toda la sociedad en busca de que estos actos no se repitan. Los mensajes de odio «van a complicar mucho luchar contra el terrorismo, que es el primer enemigo de todos» y como tal se debe combatir desde la unidad.

Para el portavoz de los musulmanes sorianos «no hay que desviar el esfuerzo. La lucha contra el terrorismo es misión de todos». Por ello El Boutaybi quiso romper una lanza a favor de la integración y el frente común frente a los extremistas. Se calcula que unos 3.000 sorianos profesan el Islam, lo cual supone algo más del 3% de la población de la provincia y le convierte en el segundo credo más seguido.

La comunidad musulmana de Soria no ha sufrido los ataques que sí se han visto en otras provincias españolas y la situación es de relativa normalidad. Ahmed El Boutaybi explicó que «aquí en Soria no ha destacado nada que nos llame la atención salvo algunos comentarios en las redes sociales y en periódicos digitales. Ha habido mensajes muy fuertes, de venganza, de sangre por sangre».

Por suerte no han pasado de textos en internet. «Salvo estos mensajes no hemos detectado ningún ataque. Hay preocupación en Soria por parte de todos los musulmanes. Nosotros les tranquilizamos y les decimos que no hagan caso», fomentando la unidad frente al terrorismo frente a quienes quieren dividir. «Les decimos que debemos seguir con lo nuestro, con nuestro trabajo, transmitiendo la verdadera imagen de lo que es un musulmán y sin caer en las tonterías de ‘nosotros y vosotros’», sino en un pensamiento de una sociedad soriana, española e internacional unidad contra este tipo de acto execrables.