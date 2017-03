«Los reclusos de la cárcel tienen condiciones que son dignas»

El Centro Penitenciario de Soria encontró ayer defensa en la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, quien respondió a la denuncia efectuada por la Agrupación de Los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), advirtiendo que la cárcel provincial ostentaba la peor tasa de hacinamiento de presos de toda Castilla y León, con una tasa global del 173,46%.

De Gregorio valoró que los reclusos internos en Soria «viven en condiciones dignas». Como sustento de este argumento detalló que esta impresión se basa en una visita sobre el terreno cursada al centro penitenciario hace dos semanas.

«Estuve con ellos [con los presos], en sus centros de trabajo, en todas las instalaciones, me relacioné con toda la población reclusa que hay en Soria y digo que viven en condiciones dignas, como la de cualquier persona que está privada de libertad». El centro penitenciario de Soria presenta un censo de 170 reclusos, repartidos en 110 celdas, 100 para la convivencia y otras 10 destinadas a materias preventivas.

No obstante, la subdelegada admitió que «la ley que regula esta materia establece que debiera de haber un preso por celda», para apostillar sin embargo que sin embargo «también se contemplan excepciones», Lo mismo que se necesitaría un médico por una persona, un dentista por una persona, un profesor por una persona».

En cuanto a la plantilla que presta sus servicios, compuesta por 128 personas, de las que 121 trabajan activamente, quedando «algunas en segunda actividad». De Gregorio recordó que ya había explicado a los sindicatos con empleados públicos que «desde Instituciones penitenciarias se nos ha comunicado que va a llevarse acabo un concurso para que funcionarios de instituciones penitenciarias puedan venir a trabajar a Soria».

Este apunte indica, a su juicio, que «se están abriendo posibilidades, aunque ahora, en la condiciones en las que estamos, es difícil», opinó.

De Gregorio afirmó que su formulación cuenta con el respaldo de los internos «de los que no tuve ninguna queja», manifestó antes de concluir que «me gusto muchísimo cómo trabajan en esas instalaciones, qué labor social hacen, cómo se preparan físicamente, cómo cocinan y estudian ESO o una carrera universitaria. Son condiciones dignas, aunque mejorables, como todo en esta vida», insistió.

En relación a al vaquería de Noviercas, cuyos últimos movimientos se han acelerado con el anuncio de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso por Unidos Podemos y con la inminente celebración de reuniones con C´s, PSOE y PP, la Subdelegación del Gobierno en Soria declinó hacer comentarios concretos sobre el asunto, escudándose en la certeza existente de que el Ministerio no hará juicio alguno «hasta que no se conozca con todo detalle el proyecto» algo que solo se hará «una vez que esté presentado». Este modo de abstenerse en la opinión llama la atención toda vez que en los últimos tiempos han proliferado toda clase de comentarios sin una base cierta sobre la que sustentar algunas de las afirmaciones vertidas desde distintas instancias y entidades, algunas de ellas públicas.

En cuanto a la apertura de la nueva cárcel, De Gregorio estimó que «nunca he marcado plazos. La garantía de la Administración es la transparencia y el procedimiento. El sistema garantista es capital para cualquier tramitación administrativa. Por eso los plazos no pueden existir», resumió.

Por último advirtió que sin Presupuestos Generales del Estado no se puede sacar Oferta de Empleo Público (OPE). «Hago un llamamiento a los diferentes grupos políticos a que juntos se llegue al consenso y aprueben unos Presupuestos para que se pueda hacer por España y por Soria inversiones y se pueda llevar a cabo OPE».