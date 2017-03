«Los internos de la cárcel tienen atención excelente»

El índice de prevalencia de hepatitis C en la cárcel de Soria, el mayor de España según el informe emitido por el Defensor del Pueblo, admite precisiones fundamentales por parte de Yolanda de Gregorio, subdelegada del Gobierno en Soria, quien a preguntas de este periódico recordó ayer que los 171 internos que ocupan actualmente el centro penitenciario de Soria «reciben una excelente atención médica por parte de los dos médicos, tres enfermeras y dos auxiliares de enfermería que prestan sus servicios en el centro».

Asimismo, De Gregorio advirtió que los internos «tienen el mismo acceso a la medicina especializada que el resto de los ciudadanos y son llevados al centro de referencia siempre que es necesario».

De igual modo apuntó que en cuanto a la hepatitis C «como ocurre con cualquier otra patología, aquel interno que tiene prescrito el tratamiento para combatir esta enfermedad, lo recibe en las mismas condiciones de igualdad a como lo haría cualquier otro ciudadano».

En su opinión, resulta un hecho conocido que la media de patologías en la población reclusa «está muy por encima de la media del resto de los ciudadanos y es un hecho que no tiene que ver con que se produzcan contagios en el interior de los centros penitenciarios porque se realizan pruebas médicas tendentes a determinar la situación sanitaria de los internos y existen protocolos de actuación similares a los que se producen fuera del ámbito penitenciario cuando se detecta alguna enfermedad infectocontagiosa. En el caso concreto del virus de la hepatitis C, según me informan, se transmite cuando la sangre o los fluidos de la sangre de la persona que la tiene penetran en el cuerpo de otro».

En el centro penitenciario de Soria se desarrollan programas específicos «que redundan en la mejora de la salud de los internos. Así, por ejemplo, se presta apoyo psicosocial a 91 y participan en el Programa de Mantenimiento con Metadona otros 17», zanjó.