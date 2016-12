La llegada de los Tarragó inyecta nueve millones de euros en Norma

Ya es un hecho. La familia Tarragó Pujol ya es el socio industrial -y mayoritario- de Norma Doors a través de su sociedad Lacus Group. Su llegada supondrá además la inyección de nueve millones de euros, además de lo que pague por sus acciones a al grupo Thys.

De hecho, esta apuesta económica ya se deja notar y la intención es que hoy mismo comiencen a cobrar las deudas trabajadores y proveedores para dejar la empresa en un nuevo punto de partida. El equipo actual se mantendrá e incluso hay un plan industrial que prevé alcanzar 41 millones de euros de facturación para el año 2021.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, anunció ayer el «preacuerdo» que se elevará a definitivo a mediados de enero pero que ya tiene efectos, puesto que habilita a los Tarragó a trabajar ya mano a mano con la actual cúpula. La llegada de nueve millones de euros «afecta a la estabilidad y al crecimiento». Caja Rural de Soria efectuará un préstamo de tres millones de euros, la empresa aportará otro millón de circulante, Locus Group sumará otro millón de inversión y la ampliación de capital se cifrará en otros tres millones de euros.

De esta forma, y tras calcular el precio de la empresa en dos millones de euros, Locus Group se hace con el 78% de las acciones, Caja Rural mantendrá el 4% y la Diputación el 18% restante. No obstante tanto Rey como el presidente de Caja Rural, Carlos Martínez Izquierdo mostraron su tranquilidad al haber incluido dos cláusulas que permiten a ambas instituciones mantener cierto control.

Por ejemplo, en caso de «modificación sustancial» de temas laborales, como un expediente de regulación de empleo, ambas tendrían «derecho de veto». Además, si se prevé un cambio sustancial respecto al plan industrial presentado, es necesario contar con el apoyo de seis consejeros, lo que de nuevo daría protagonismo a la Diputación o a Caja Rural de Soria para apoyarlo o vetarlo en su caso.

El citado plan industrial contempla alcanzar unas ventyas de 31 millones de euros en 2018, 34 al año siguiente, 37 millones de euros para 2020 y 41 en 2021. No obstante, el resultado antes de impuestos será el que marque buena parte de los movimientos futuros en la empresa. «Tenemos un acuerdo colateral para recuperar la totalidad del dinero si va bien entre los años 2019 y 2025», explicó Martínez Izquierdo. Si el resultado antes de impuestos supera los 2,5 millones de euros se podría salir con una valoración que se incrementaría si se superan los cuatro millones.

En este sentido Rey indicó que precisamente 2025 es la fecha tope para que la Diputación salga del accionariado. En función de las circunstancias «podríamos vender a cualquier otro accionista con derecho preferente por su parte», en referencia a la familia Tarragó. Diputación aportó 2,7 millones de euros y si para entonces no se ha producido la venta «podríamos tener incluso penalización».

Por el momento, ya se ha establecido «un préstamo puente que va a facilitar que todo lo pendiente de cobro va a ser pagado» de inmediato, quizás la noticia más sensible para los 228 trabajadores actuales. Caja Rural aportará 1,6 millones de euros y Lacus Group 800.000 de fondos propios.

«Olvidemos esta etapa», sentenció Martínez Izquierdo. «Hoy mismo» por ayer «ya había flujo de tesorería para que no se debilite ni un minuto más». Ahora faltan cerrar cuestiones como la salida definitiva del Grupo Thys, para cuya actitud no faltaron palabras de agradecimiento. Cabe recordar que tras entrar en el accionariado de Norma y haber sido adquirido por Alcopa la permanencia den Norma dejó de interesar por motivos «estratégicos». No obstante y a pesar de no haber inyectado capital -sólo pagaron sus acciones y un plus al socio primigenio, Francisco Oliver- han facilitado su «salida ordenada».

De hecho Thys contempla como parte del pago un ‘rappel’ a tres años «porque queremos que siga siendo el mayor cliente de Norma Doors». También «se les ha dado la distribución en el Benelux», de forma que seguirá vinculada a la empresa pinariega vendiendo sus productos fuera de España.

Tras los pertinentes agradecimientos a todas las partes por haber llegado a buen puerto y por el esfuerzo invertido, también se recordó la oferta presentada por Royal Group y que finalmente no fue aceptada. En este sentido se recordó que Lacus Group incluso se ofreció a poner a disposición de Norma Doors su experiencia aunque hubiese resultado ‘vencedora’ la otra oferta, uno de los puntos que pesaron a favor de confiar en los industriales catalanes. Su seriedad, experiencia o el haber implantado Fico en Soria hicieron el resto.

La empresa Lacus Group no pudo estar presente en la tarde de ayer en la presentación del preacuerdo, pero sí lo hizo a través de un comunicado en el que desveló las líneas maestras de la nueva gestión de Norma. El plan de negocio se basa en cinco líneas estratégicas para la mejora de seis áreas.

Dentro de las líneas necesarias para ejecutar «el plan de negocio y crecimiento desarrollado» se cuentan la competitividad, el crecimiento, la tecnología, el desarrollo del personal y la estabilidad financiera.

Se orientan a «la mejora a corto y medio plazo del sistema logístico y de información; un nuevo modelo de gestión con implicación del trabajador y orientado a los resultados; un sistema de ‘lean manufacturing’ para mejorar la productividad, calidad, servicio y flexibilidad; la mejora de la red de distribución y venta y su internacionalización; convertir a la fábrica en un referente de empresa 4.0; o el apoyo de una estructura financiera sólida para poder soportar el crecimiento de la empresa, algo señalado hasta ahora como la traba encontrada con anteriores socios.