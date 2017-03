Llamamiento general a la "calma" tras el apoyo expreso de Herrera

La invitación de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castila y León, solicitando en las Cortes regionales «tranquilidad y el sosiego», con respecto a la macrovaquería de Noviercas, caló ayer en Soria, territorio en el que provocó reacciones, monopolizando conversaciones y declaraciones sobre las que sobrevoló una frase: «No matemos la posibilidad antes de conocerla».

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, aseguró que la institución se sitúa en una posición similar a la del presidente Herrera y abogó por «dejar» que los empresarios hagan las inversiones y que la administración sea la responsable de la labor de «tutela y vigilancia».

Santamaría insistió en que el apoyo de la Cámara al proyecto en Noviercas busca «que el proyecto no se pare» y que «si es una iniciativa que cumple la ley, ¿por qué no se va a hacer?»

El presidente de la Cámara descartó las opiniones basadas en «hipótesis» o «especulaciones» y subrayó que no se puede presuponer que se incumplirá la normativa ya que es la administración la encargada de velar por el cumplimiento de la misma.

En este sentido, destacó que desde la entidad que preside se ha intentado que Soria «sepa lo que se juega». «Hay que tener en cuenta los intereses de los sorianos, evidentemente se trata de una inversión en Soria que puede suponer más competencia para el resto de territorios y está claro que no van a recibirlo con parabienes».

Por su parte, Francisco Javier Blanco, presidente de Copiso, afirmó que la instalación de la vaquería «no afecta a los cerdos» en cuanto a la posibilidad de que las enfermedades pasen de una a otra especie. «Las administraciones y los estamentos velarán por ello».

«Lo que son trámites administrativos tienen que cumplir una normativa por que nos importa a todos», prosiguió el responsable de la empresa con mayor volumen de negocio de Soria. «No tengo ninguna duda de que desde las administraciones tendrán que cumplir con todas las exigencias».

No obstante, sí se mostró partidario de su llegada si se adapta a los condicionantes legales. Todo lo que venga a desarrollar la economía provincial bienvenido sea».

El director gerente de Copiso, Andrés García, también alabó lo que puede ser un «crecimiento en actividad y en recursos», pero también llamó a la calma. «Vamos a tranquilizarnos todos un poco», pidió. Y es que «cuando yo hago una granja me lleva tres años» de tramitación y en el caso de Noviercas aún no se conoce el proyecto.

García recordó que por ejemplo las nuevas instalaciones de Copiso en Valcorba llevan tras de sí «diez años de trabajo» hasta que vieron la luz, en un proceso repleto de los «’sí, pero...’» de la administración. Por ello reiteró la necesidad de mantener la calma y dejar que las entidades competentes vayan dando las pautas para que el proyecto sea legalmente viable.

En clave sindical, CC OO de Soria, recordó ayer que el máximo órgano del sindicato sometió a consideración este pasado martes una resolución sobre la vaquería de Noviercas, que marcará la línea actuación sindicato para los próximos 4 años. La resolución deja abiertas expectativas con arreglo a lo que pase.» Para valorar desde CC OO tenemos que tener información sobre una mesa. A fecha de hoy no hay proyecto, si no se ha presentado no podemos valorarlo». claro cuál es el modelo de explotación que queremos, es un modelo más social y más familiar».

De igual modo UGT en Soria advirtió que «en el tema de la vaquería tenemos que esperar a ver la presentación total del proyecto. En principio, la creación de empleo puede ser buena, pero respetando y mirando con lupa las condiciones ambientales. Puede ser una buena oportunidad, no solo por empleos directos sino también por los indirectos, pero somos cautos y hasta que no veamos el proyecto en su totalidad no podemos decir mucho más».

Por último también se recordó que «inicialmente se habló de 20.000 cabezas y ahora estamos en 16.800, vamos bajando. Está claro que en Europa no hay mucho conocimiento sobre esto y la tendencia es contraria, más explotaciones de menos cabezas. Dos Comunidades Autónomas la han rechazado y debemos de ser bastante cautos».