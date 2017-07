Leyendas con mucha soulera

El Enclave del Agua echó a andar ayer, rompiendo el hielo, con el inicio de su formidable programa y a la espera de que hoy empiece a llegar el grueso de los asistentes a un evento que se espera histórico en su décimo aniversario, debido a su excelente programación.

La jornada inicial discurrió con el redondeo de los últimos detalles, con el nervio de los primeros sonidos de los ensayos generales, previos a las esperadas presentaciones nocturnas que reservaron opciones para todos los gustos. Tanto es así que en el Escenario Pradera, se presentaron Funkattack Jam Session, a los que siguieron The Mighty Vamp. Por lo que respecta al Escenario Principal, los Imperial Jade fueron los encargados e abrir un melón musical contó con Ras Kuko, antiguo Cañamán. El escenario también vibró con De Robert&The Half Truths, entrada la madrugada, cerrando Dj Sr Lobezno.

Sin tiempo para la recuperación hoy se abrirá el espacio de los Conciertos Enclave Vermut. En el Escenario Alameda de Cervantes, a las 13:30 horas, turno para Gonzalo Arca y Mara Row & The Criminals. En el Escenario de El Tubo Ancho, a las 14, 30 horas llegarán The Groovin´Flamingos y Vanessa & the Criminales.

Por la tarde en el Escenario Pradera, a las 20.30 horas, Funkattack Jam Session como aperitivo de la presentación de The Soul Jacket y de una noche mítica con Sonny Knight & The Lakers, toda una leyenda.

música, naturaleza y ‘cámping’ para 3 días inolvidables

Los primeros ‘campistas’ disfrutaron ayer del inicio de un festival que ofrece, además de música de primera línea, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza a orillas del río Duero. Los primeros ‘afortunados’ apreciaron las posibilidades de un festival abierto, con entrada libre y participativo sin restricciones de edad por puro convencimiento. Los primeros grupos en llegar fueron los elegidos a la hora de disfrutar de los conciertos, actividades, jams sessions, diyéis, proyecciones, acampada, gastronomía, artesanía y actividades de promoción social, patrimonial y medioambiental que, entre otros elementos, permitirán llevar agua a proyectos que se desarrollarán en África. Por si fuera poco también contaron con las cámaras de RTVE.