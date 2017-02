Leve repunte de las enfermedades de transmisión sexual

Ni Soria, con su pirámide poblacional y su escasa densidad, se salva. El repunte de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es un hecho que no admite contestación. Los datos, que son lógicamente pequeños en comparación con los de otras ciudades y provincias, sí que permiten deducir que la relajación, los cambios socioculturales y la pérdida de referentes, han permitido una involución que preocupa a las autoridades sanitarias.

El censo soriano de Enfermedades de Transmisión Sexual de declaración obligatoria indica, al cierre de los datos de 2016, un crecimiento interanual en los caos referidos a sífilis, a nuevas infecciones por VIH y en lo que se refiere al capítulo de ‘otras’ en el que se concentran distinta catalogación de infecciones.

Por contra, y en relación a 2015, el año inmediatamente anterior, ha dejado de haber infección alguna por chlamydia y se ha reducido la infección gonocócica.

Mario del Valle, doctor adscrito al servicio de Medicina interna del Hospital de Santa Bárbara de Soria, explica que la estadística hay que tomarla «con cautela» porque «puede llegar a ser mentirosa», permitiendo deducir incrementos en porcentajes que en Soria pueden parecer escandalosos y que sin embargo apenas suponen un par de casos más.

El desierto demográfico y la población envejecida contienen todavía más las cifras «porque los más jóvenes, lógicamente con mayor actividad sexual, se encuentran mayoritariamente fuera», algo que sin embargo no aniquila los riesgos y la falta de precaución a ala hora de asumir métodos de barrera «en especial el uso del preservativo» como protección eficaz.

En este dibujo, en el que caben «brotes puntuales» de contagio de ETS, por prácticas de riesgo, los aumentos de pacientes se dan por el mantenimiento de los ‘crónicos’ y por la llegada de casos «por motivos profesionales o incluso por jubilaciones», en lo que parece un dato a priori un aspecto llamativo.

A pesar de que Del Valle indica que «en Soria somos los que somos» también advierte que hay públicos concretos en los que «la incidencia potencialmente puede ser más grave», algo que puede dejar la pista libre a que se observen «pequeños brotes de infecciones con la aparición de varios casos seguidos».

Es por ello que aboga por retomar tareas educativas y de sensibilización con las edades más tempranas «porque la gente está dejando de ser consciente de la gravedad del VIH y del resto de enfermedades».

Posiblemente no baste con marcar un solo día en el calendario anual en el intento de concienciar y posiblemente nadie escarmiente ni en cabeza ajena ni con el recuerdo de una trágica vivencia, el azote del SIDA, que ya suma décadas. «Los menores de 30 años en muchos casos no tienen en su memoria las fotos de Rock Hudson, Magic Johnson o Freddy Mercury, auténticos iconos que sufrieron el zarpazo», valora Mario del Valle, quien estima que los jóvenes «menores de 25 o de 30» no saben con detalle de la época en la que los pacientes morían de manera inexorable y a corto plazo».

Por ello, sin descanso, recomienda el saber dotarse de rutinas profilácticas suficientes para no dejar la puerta abierta a que se den casos en los que cohabiten «más de una infección» y que puedan presentar una resistencia creciente al tratamiento antibiótico efectivo.

«Las campañas no se pueden limitar al Día Mundial del Sida y ya está. Se tendrían que hacer más. Como también se tiene que hacer más labor en casa y en los centros educativos y sanitarios. Es la mejor fórmula».

En Soria, al igual que otros lugares, cada cierto tiempo reactiva el mito sobre la arriesgada práctica de ‘El Muelle’, en la que los chicos se disponen para que las chicas vayan sentándose encima buscando un remedo de penetración cronometrada. En un tiempo limitado, fijado previamente, deben de practicar sexo en esta postura hasta que se acaba el turno y las chicas cambian de pareja para volver a repetir en otro turno. ‘Gana’ el chico que aguanta más sin eyacular y, por contra, pierden todos en esta suerte de ruleta rusa sexual, eficaz vía de contagio de enfermedades venéreas y de embarazos no deseados. «Aquí no se da como en otras ciudades, por razón demográfica y porque muchos jóvenes están fuera», aunque, en cualquier caso, la mejor respuesta está en una buena formación.

Por último cabe indicar que las ETS en el ámbito local se tratan tanto por los médicos de cabecera como en el hospital, dependiendo de distintos factores.