Marimar Angulo suma dos mandatos en el PP de Soria después de que en 2008 se impusiera a Domingo Heras y en 2012 reeditara su puesto con una única candidatura. A la política de Ledesma de Soria no parece que le haya importunado el ‘ruido’ del sector crítico y presenta como aval el voto de las bases y el hecho de que siempre se ha mantenido en el barco, en los buenos y en los malos momentos.



Pregunta.- Una campaña austera sin demasiadas zarandajas

Respuesta.- Se trataba de una campaña interna para dirigir el partido y, por tanto, votan los afiliados al Partido Popular. Creo que es una campaña donde si algo teníamos que hacer era hablar bien del Partido Popular, porque no nos estamos enfrentando a un adversario político, sino que es una campaña en la que cada uno presenta lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer para dirigir el partido. Nada más. Yo creo incluso de que es hora de que hablen y voten los afiliados. Todos hemos tenido cargos internos con autoridad. Cuando se trata de dirigir una organización con más de 1.300 afiliados, la mejor fotografía de lo que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho. Debe ser algo continuo. He tenido conversaciones con afiliados de uno en uno, visitando los locales, como El Burgo, Almazán o Medinaceli, en el contexto de la cercanía y de la confianza, entre una persona que se presenta a la presidencia y los afiliados del partido.



P.- Si le dicen hace unos años que su rival en unas primarias iba a ser Antonio Pardo, ¿se lo hubiera creído?

R.- Nosotros presentamos un proyecto de renovación y cada uno es muy libre de cambiar de portería o de camiseta. No, claro que no. Creo que es importante generar confianza en política, ser leal a los principios, a los contenidos y a las personas, lo que nosotros defendíamos. Este no es el proyecto de Marimar Angulo, es el proyecto de las bases y de muchas personas del partido que se presentan conmigo. Es un proyecto para el Partido Popular, y es importante ser fiel a esos compromisos. En esta sede ha habido representantes de ciudadanos, de organizaciones y de sindicatos. El PP ha convocado a todos los afiliados del partido en la capital en grupos pequeños, para conocer cómo querían que fuera el candidato a la Alcaldía de Soria. Asumimos el compromiso de mayor cercanía y también el de la renovación de las personas, además de la participación.



P.- Pardo señaló en una entrevista con este medio que se le había hecho la vida imposible dentro del partido.

R.- Lo que sí es importante es mantener la coherencia y mantener la credibilidad. Yo tengo todo el respeto por las decisiones personales que cada uno toma, pero aquí hay una persona que deja sus responsabilidades por temas personales, y se le respeta. Lo que pasa es que también hay que tener coherencia. Una persona que dice una cosa y al tiempo dice la contraria y luego vuelve a decir otra... bueno, pues realmente ahí no tengo nada que decir. Creo que queda todo dicho.



P.- Desde su entorno sí le han acusado a Pardo de haber abandonado el barco...

R.- En 2015 nos encontramos una situación en la que la persona que tenía la responsabilidad de las candidaturas, que era el secretario provincial, pues las deja sin hacer. Eso es una realidad que conocen todos y que conocen nuestros afiliados. Tuvo que llegar un secretario provincial a acometer todo eso en tiempo récord y era el momento más difícil para el Partido Popular. A mí siempre me gusta hablar en positivo pero esos momentos eran los más difíciles para el partido, no sólo en Soria, sino en el conjunto del país.

Afrontábamos una situación con medidas difíciles y el debate sobre la corrupción. Eso lo hacíamos además con la concurrencia de otros dos partidos, Ciudadanos y Podemos, lo que obviamente restaba las posibilidades del Partido Popular. A eso añadíamos un escaso margen en los últimos años con respecto al Partido Socialista y tres partidos judiciales, en los que a la hora de elegir a los diputados provinciales también nos resta posibilidades. Una persona con tanta responsabilidad que se marche, desde luego positivo no es.



P.- ¿Y qué le quedó?

R.- Yo tengo que hablar en positivo y en aquella situación hubo 800 personas que dieron un paso al frente y cerramos candidaturas, las 183 de la provincia. Fue apretar los dientes, sacar fuerzas de flaqueza y demostrar las convicciones y el orgullo de partido. Me quedo con eso. Estoy muy orgullosa de ese momento, con muchas personas comprometidas. Hicimos lo imposible por lograr unos buenos resultados, por supuesto que cometimos errores, hubo unos malos resultados en las municipales y ese mismo día ganamos las autonómicas y yo era cabeza de esa candidatura, no voy a sacar pecho, pero fue el esfuerzo de todos los que estábamos. Después ganamos dos elecciones generales con 2.000 votos más a pesar de que votaban 2.000 sorianos menos.



P.- ¿Qué ofrece a los afiliados para renovar el cargo en la presidencia?

R.- La primera base, cumplir mis compromisos. Yen ese sentido, yo digo, tenemos cinco ejes: la cercanía al afiliado (conozco los nombres de todos ellos), llevando los órganos directivos a la provincia. Ahora mismo eso nadie lo pone en duda. El afiliado es el centro de la acción política, y por supuesto, la máxima ambición e ilusión por los proyectos de esta provincia y por los sorianos. Hemos puesto mucho empuje y hemos trabajado muchísimo por desbloquear las infraestructuras. No sólo estamos conectados con Madrid, sino que hay muchísimas personas, afiliados del Partido Popular, que han cobrado las expropiaciones que se les debía desde hace años. Vamos a El Burgo de Osma, y vemos que seguimos peleando para que sigan todos los recursos para los tramos de la A-11, pero eso es del PP. Ya me hubiera gustado a mí ver al presidente de la Diputación en el Ministerio de Fomento como estuvo la subdelegada o los senadores. Eso lo conocen bien los afiliados.



P.- Las elecciones nacionales y autonómicas las gana el PP de calle, pero las municipales es su talón de aquiles, y lo mismo pasa con la Diputación.

R.- Las causas de lo que ocurrió en 2015 se han analizado, y hay que hacerlo desde el punto de vista general, y lo hacemos en las reuniones. Había razones que hicieron que los resultados fueran muy negativos en el conjunto de España, perdiéndose un número importante de diputaciones, pero también había unas razones de carácter provincial. Ha tocado emplearse a fondo y tener fortaleza en dos elecciones nacionales y ahí sí hubo un secretario provincial con mano firme, sujetando el timón, y un equipo completo de personas manteniéndonos con firmeza. Con una gran capacidad de trabajo aunque también es cierto que eran nacionales, no lo voy a negar.

Hay que estar en lo fácil y en lo difícil. Hemos estado dando la cara por nuestros Gobiernos pero también hemos estado dando la cara por los sorianos, y en cada momento hemos hecho lo que teníamos que hacer y estando donde teníamos que estar. Esa es la mejor lección de democracia, de lealtad y de compromiso con el partido y con esta provincia. Esta etapa es también para dar las gracias. Yo me he dirigido a cada afiliado por carta y mi principal mensaje es gracias por haber estado en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, esa es la mejor lección de democracia y a mí como presidenta es el mayor ánimo que me han podido dar.



P.- ¿Sea cual sea el resultado cree que todos en el PP remarán en la misma dirección después de las primarias?

R.- Después de un Congreso en cualquier organización lo que hay que hacer es respetar a los votantes y respetar la democracia es respetar las mayorías y las minorías. Eso debe ser así, porque lo contrario sería no respetarlo, y eso no puede ser. No cabe dentro de un partido político otra opción, por una razón muy importante, porque hay que hacer más y mejor partido de forma diaria para ponerlo más y mejor a la sociedad a la que nos debemos y al servicio de los intereses generales. Todo lo contrario es poner el partido al servicio de los intereses particulares.



P.- En Castilla y León no les dicen ‘estos de Soria son pocos, pero mira que dan guerra’.

R.- Bueno. Hay un proceso de renovación y cuanto tú ves las personas que se presentan a lo mejor a algunos la renovación les ha apretado como a un zapato que no les ajusta. Entiendo que a algunas personas no les ha resultado fácil esto. Hay más personas que se han incorporado desde dentro y que se han afiliado en estos años difíciles. Hace poco estuvo el que ahora es el presidente del PP de Castilla y León, y no me gustaría cambiar sus palabras. Dijo que sentía orgullo y admiración por el trabajo que se ha hecho en el Partido Popular de Soria. Yesto lo ha dicho el mejor referente en la Comunidad y al nosotros hemos apoyado.



P.- ¿Yque dieran su apoyo a Mañueco y ganara las primarias les reafirma más?

R.- Fue un proyecto que surgió desde las bases y yo me presento porque hay muchas personas que me están apoyando no ahora en estos dos meses, sino en los peores momentos, en las campañas y viviendo los buenos y los malos resultados. Nos aleja de los personalismos porque hay un equipo permanentemente trabajando.

No sería nadie sin un equipo de personas que sigue creciendo. Personas que estuvieron participando en reuniones del autodenominado sector crítico y se han incorporado en los últimos meses y en las últimas semanas.