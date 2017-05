«La economía está mejorando pero no se canaliza al currito de a pie»

La crisis escampa, pero no para todos. Así lo apuntó ayer el candidato a la Secretaría General de UGT Soria, Luis Miguel Díez, todavía entre los aplausos tras la lectura del manifiesto. «Aunque el Gobierno está difundiendo que hay recuperación la realidad no es esa. La gente sigue teniendo unos problemas económicos brutales. La economía se está recuperando pero no se canaliza a a la economía doméstica, del currito de a pie». Por ello «razones no nos faltan» para salir a la calle en el Primero de Mayo.

Los dos sindicatos mayoritarios «valoramos que este era el año en el que había que empezar a recuperar derechos. Ya hemos sufrido ocho años de crisis. La clase más sacrificada ha sido la clase trabajadora y esto tiene que empezar a remontar y de ello nos tendremos que ocupar la ciudadanía saliendo a la calle y exigiendo que esa recuperación se traduzca en salarios y en servicios sociales».

Por su parte el flamante secretario general de CC OO, Javier Moreno, detalló que «pedimos empleo de calidad, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. En estos momentos de crisis los políticos, los gobernantes y las administraciones públicas tienen que encaminar sus políticas siempre a corregir las desigualdades sociales».

Moreno recordó que «hay muchas personas que lo están pasando muy mal, también en Soria. El trabajo que se crea es precario, con jornadas parciales, no son contratos con salarios dignos. Esto está haciendo que los trabajadores cada vez seamos más pobres, perdemos poder adquisitivo».

También anunció que, además de la negociación, no se descarta mayor presión social. «Hay que hablar de un soriano como era Marcelino Camacho. Decía que ‘la huelga se consigue haciendo huelga, los derechos se consiguen haciendo derechos’. Bajo esas máximas seguimos entendiendo que hay que seguir conjugando la negociación en las mesas con las movilizaciones en la calle». Y es que «la lucha sindical es una conquista que ha costado muchísimo» pero «las dos últimas reformas laborales a la clase trabajadora nos han hecho mucho daño». Con más de 4.000 parados, «cada vez tenemos mayores desigualdades entre los sorianos».