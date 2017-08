La Junta legaliza el parque eólico de Ventosa del Ducado

La Junta de Castilla y León ha ‘legalizado’ el parque eólico de Ventosa del Ducado después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tumbase la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) inicial y otra del Tribunal Supremo estimase parcialmente un recurso a la anterior. Ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dicta una nueva DIA que viene a adaptarse a lo marcado por los jueces.

El origen del parque eólico se remonta a una autorización administrativa de junio de 2007 que daba luz verde a un parque eólico para 17 aerogeneradores y una potencia total de 34 megawatios (MW) a favor de Iberdrola Renovables Castilla y León. Posteriormente por Resolución de 28 de enero de 2009, la Viceconsejera de Economía autorizó una modificación de la autorización, consistente en el incremento de cinco aerogeneradores con una potencia conjunta de 10 MW que se ubican en una alineación independiente de las existentes.

No obstante, diversos colectivos consideraron que la DIA inicial sólo permitía la puesta en marcha de 17 aerogeneradores y no contemplaba el posterior incremento a 22, por lo que no constituía la garantía necesaria para la instalación. El parque eólico está construido y en marcha desde 2012.

Tras una sentencia del TSJCyL, el Supremo estimó parcialmente en 2016 los recursos de las asociaciones Palomares de Yelo y Amigos de Yelo que consideraban que el parque no cumplía con todos los requisitos legales. Por ello la Junta publicó ayer la «Declaración de Impacto Ambiental de la modificación del parque eólico Ventosa del Ducado en los términos municipales de Medinaceli, Yelo y Miño de Medinaceli» adaptándola a la realidad de 22 aerogeneradores en marcha. De esta forma ya contaría con un marco legal «en cumplimiento de la Sentencia número 12/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

En líneas generales la nueva DIA reconoce y señala algunos impactos ambientales «severos» en especial sobre la alondra ricotí, si bien analiza el conjunto de parques eólicos de la zona para estimar su repercusión como conjunto. La conclusión es que los cinco aerogeneradores autorizados con posterioridad a los permisos iniciales apenas modifican las conclusiones anteriores, por lo que procede informar favorablemente la DIA actual.

Eso sí, hay parques que parecen descartados. «Si se construyeran todos los parques (Carabuena, Escaravela, Parideras, Altos del Rasero, El Mejano y Topacios) según la situación de los escenarios 3 y 4, el impacto sobre la alondra ricotí sería crítico y deberían ser descartados. Esta situación crítica es independiente de la existencia o no de la alineación de aerogeneradores A18 a A22 de Ventosa del Ducado», las cinco estructuras que han generado la modificación. No obstante se deberá realizar un seguimiento y pararlos por horas durante la época de reproducción.